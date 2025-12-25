22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で、モデルとしても活動する実業家の宮崎麗果さん（37）が25日までにインスタグラムのストーリーズを更新。一部ニュースサイトで報じられた所得隠しと脱税疑惑について釈明した。

女性セブンプラスは24日夜、宮崎さんが経営する会社をめぐって、多額の所得隠しと脱税の容疑で東京地検特捜部に告発されたなどと報じている。

宮崎さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております。専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります」とつづった。

現在は化粧品や美容関係の会社を複数経営し、年商25億円とも報じられる宮崎さんは10月に自身のSNSで「超未熟児の娘を妊娠中に離婚をし 経済的独立を目指して全力で頑張った2019年。ちゃんと会社に勤めたこともない」などと記述。しかし「6年後のいま 社員スタッフもついに50人越えで業務委託含めると100人越えレベルのマネジメントをしてる自分がいて。びっくり」と自らを客観的に見て驚きをつづっていた。

シングルマザーだった宮崎さんは21年12月に黒木さんとの結婚を発表。23年7月に第4子、24年9月13日に第5子を出産した。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

ご報告

私が代表を務める株式会社Solarieの過去の税務申告につきまして、現在、関係当局よりご指摘を受けております。

本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております。

専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。

以後、正しい申告を徹底して参ります。

なお、現時点ではお伝えできることが限られておりますことを、何卒ご理解いただけますと幸いです。

また、GENiS、herbacie等のブランドを運営する法人および各商品・サービスは本件とは無関係であり、家族につきましても、本件とは関係ございません。

日頃より応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さま、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深く陳謝申し上げます。

宮崎麗果