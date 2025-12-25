秋田地方気象台は25日午前5時59分、「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を発表しました。



東北地方は強い冬型の気圧配置となるため、沿岸は大荒れや大しけとなる見込みです。



26日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。



また、秋田県では、26日昼過ぎから27日にかけて、大雪に注意してください。



26日は低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、27日にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。





東北地方の上空約5,500メートルには、氷点下36度以下の寒気が流れ込むでしょう。このため、沿岸では雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなる見込みです。また、秋田県では、大雪となる所があるでしょう。＜風・波の予想＞26日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートル、予想される波の高さは6メートルです。＜雪の予想＞26日午前6時から27日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、沿岸の山沿いで30センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の山沿いで40センチ、内陸の平野部で30センチです。その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜防災事項＞沿岸では26日明け方から夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。沿岸の海上では、26日朝から夜遅くにかけて高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。県内では26日昼過ぎから27日にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。