アクセルＨＤが５日続伸、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札◇ アクセルＨＤが５日続伸、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札◇

アクセルスペースホールディングス<402A.T>が５日続伸している。この日の寄り前、子会社アクセルスペースが防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



三菱電機<6503.T>、スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>、三井物産<8031.T>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>、ＱＰＳホールディングス<464A.T>傘下のＱＰＳ研究所、三井物産エアロスペース（東京都千代田区）の６社とともに落札したもので、外部からの攻撃を遠距離から排除するスタンド・オフ防衛能力の実効性確保に必要な画像情報の安定的な取得を目的に、民間企業が運営する衛星コンステレーションの構築を目指すＰＦＩ事業（民間資金等活用事業）。事業期間は３１年３月３１日までの約５年間。なお、２６年５月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS