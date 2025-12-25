ニイタカは反発、原材料費など想定下回り２６年５月期利益予想を上方修正 ニイタカは反発、原材料費など想定下回り２６年５月期利益予想を上方修正

ニイタカ<4465.T>は反発している。２４日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を１７億円から２０億円（前期比３．９％増）へ、純利益を１１億円から１５億円（同１６．９％減）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は２５０億円から２４８億５０００万円（同４．８％増）へやや下方修正したものの、ケミカル事業における原材料費、人件費、物流費、営業関連費が期初予想を下回ったことや、非中核事業である子会社株式を譲渡し、特別利益として子会社株式売却益を計上したことなどから利益を上方修正した。



同時に発表した１１月中間期決算は、売上高１２１億３９００万円（前年同期比３．８％増）、営業利益１１億４４００万円（同３０．２％増）、純利益９億１２００万円（同５０．０％増）だった。外食市場が堅調に推移したことによる洗剤需要の増加や、食中毒対策に適応した製品が伸長した。



出所：MINKABU PRESS