Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ<4053.T>が３日ぶりに反発している。２４日の取引終了後、業務系システムや制御系システムなどのソフトウェア受託開発事業を手掛けるＭＩＸＥＮＳＥ（東京都千代田区）の全株式を２６年１月５日付で取得し子会社化すると発表したことが好感されている。



大手通信キャリア企業をはじめとする顧客と長期間にわたり取引を継続しているＭＩＸＥＮＳＥを子会社化することで、顧客基盤の連携や経営リソースの相互活用といったシナジーを生み出しＤＸ支援をより強固なものとするのが狙い。取得価額は９億円。２６年１２月期から連結業績への取り込みを行うとしている。



同時に、オンライン日本語スピーキングテスト「Ｊａｐｒｉｓｅ」とオンライン日本語会話研修「ＢＡＢＥＬＭＥＴＨＯＤ」の開発・運営を行うバベルメソッド（東京都品川区）の発行済み株数の４０．０％を２６年１月５日付で取得し持ち分法適用会社化すると発表しており、これも好材料視されている。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS