【レポート】INI、MINIへ感謝の気持ちを込めてパフォーマンス！「素敵なクリスマスをありがとう」（木村柾哉）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、ウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」の発売を記念して、12月24日にリリースイベントを開催した。

■「たくさんのMINIに会えてうれしい」（西洸人）

本作はフラゲ日で93万枚を売り上げ、わずか4日間でミリオンを突破したと同時にデビューから8作連続ハーフミリオンを達成。自身最高の121万枚を売り上げ、Billboard JAPANの当チャート年度（2024年11月25日～）における最多初週セールス、最初で最後の初週ミリオンを記録。2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いた。

イベントではまず、許豊凡が作詞に参加している収録曲「U MINE」のライブパフォーマンスを初披露。ステージはクリスマス仕様の装飾が施され、突き抜けるようなハイトーンを会場に響かせた。西洸人が「こんなにたくさんのMINIに会えてうれしいです。一緒に最高のクリスマスにしましょう！」と元気よく挨拶をし、リリースからこれまでに公開されたPVなどの動画コンテンツ、韓国での活動などを振り返り、次の曲へ。

木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとして書き下ろされた「True Love」をこちらも初披露。サビのエネルギッシュなハイジャンプやINIの挨拶“Login to us”のハンドサインが取り入れられたキャッチーな振り付けが“アオハル”ムードを感じさせる楽曲で、会場は熱気に包まれた。

当日はクリスマスイブということで、メンバーは思い思いのクリスマスグッズを身に着け、「MINIクリスマスパーティー」と題した企画コーナーを実施。INIのメンバーがハンドベルでタイトル曲「Present」をその場で生演奏し、MINIと一緒に大合唱したり、会場で募集した「INIへのお願いごと」を叶えるコーナーでMINIとの交流を楽しんだ。

そして、ラストは「Present」。INI初のウィンターソングで、池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）と西が作詞に参加しており、大切な人に向けて普段はなかなか言えない気持ちを等身大の表現で打ち明ける歌詞が印象的な楽曲。クリスマスの特別な夜に、MINIへの感謝の気持ちを込めてパフォーマンスした。

最後に木村が「2025年もINIと一緒に過ごせてどうでしたか？ 楽しかったですか？」と問いかけると会場からは温かな声援が贈られ、「僕たちは2026年で5周年なので、まだまだここからです！ 2026年もINIらしくぶちかましていきたいと思いますので、信じてついてきてくれますか？ 素敵なクリスマスをありがとうございました！」と力強く挨拶をして幕を閉じた。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/