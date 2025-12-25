ETF売買動向＝25日寄り付き、日経レバの売買代金は95億円と低調 ETF売買動向＝25日寄り付き、日経レバの売買代金は95億円と低調

25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比26.1％減の320億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.7％減の191億円となっている。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 （為替ヘッジあり） <2242> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> など29銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が7.74％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.25％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は8.23％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は7.06％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.80％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.82％安と大幅に下落している。



日経平均株価が153円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金95億7100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均186億7000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億4400万円、上場インデックスファンド２２５ <1330> が22億2100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が9億6700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が7億7600万円の売買代金となっている。



