　25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比26.1％減の320億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.7％減の191億円となっている。

　個別ではｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００米国株　ＥＴＦ <1655> 、ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信　（為替ヘッジあり） <2242> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ <425A> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> など29銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅ　米債　３－５年（為替ヘッジあり） <382A> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではグローバルＸ　チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が7.74％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　農産物上場投資信託 <1687> が3.25％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> は8.23％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> は7.06％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.80％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.82％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が153円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金95億7100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均186億7000万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億4400万円、上場インデックスファンド２２５ <1330> が22億2100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が10億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が9億6700万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が7億7600万円の売買代金となっている。

