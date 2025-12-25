―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月23日から24日の決算発表を経て25日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ＮａＩＴＯ <7624>
　26年2月期の連結経常利益を従来予想の5億6000万円→3億円(前期は5億0200万円)に46.4％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9976> セキチュー 　　東Ｓ　　 -5.87 　 12/24　　　3Q　　　-10.98
<7624> ＮａＩＴＯ 　　東Ｓ　　 -5.56 　 12/24　　　3Q　　　　1.69
<4465> ニイタカ 　　　東Ｓ　　 -1.26 　 12/24　　上期　　　 32.60

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした25日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース