大リーグ公式サイト「MLB.com」は24日（日本時間25日）、各チームの今季最高の勝利を紹介。ドジャースからは世界一連覇を果たしたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦が選ばれた。

同サイトは担当記者30人の協力を得て、各チームの今季最高の勝利を選定。ドジャースは「MLBシーズン最後の勝利以外に考えられない」とし、ワールドシリーズ第7戦が今季の最高勝利に選ばれた。

同サイトは「あと2アウトとなった9回、ミゲル・ロハスが信じ難い同点ホームランを放った。シリーズMVPに輝いた山本由伸は、休養日なしで2回2/3を投げ切り、試合を締めくくった。ウィル・スミスは11回にソロホームランを放ち、チームにこの夜初のリードをもたらし決勝点となった。その裏にムーキー・ベッツがダブルプレーで試合を終わらせドジャースの連覇を決定付けた」と記し、中0日で連投した山本やロハスの同点弾など伝説的なシーンが多かったと評した。

ちなみに、オリオールズの今季最高勝利は9月6日のドジャース戦が選ばれた。この試合は山本由伸が9回2死までノーヒットノーランを続け、快挙が期待されたもののあとアウト1つのところでジャクソン・ホリデーに被弾。その後、ドジャース救援陣が打ち込まれ、オリオールズが劇的なサヨナラ勝ちを収め、同サイトは「信じられない結末を迎えた」とした。