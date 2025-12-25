年内をもって退職することを今月1日に発表したフジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が25日、情報キャスターを務める同局「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）を卒業した。

番組エンディングで、メインキャスターの伊藤利尋から「6年間めざましテレビを担当してきました藤本さんが今日番組を卒業することになります」と藤本アナの番組卒業を明かした。

その後、2019年の初登場以来、エンタメキャスターなどで幅広く活躍したこれまでをまとめたVTRが流れた。

藤本アナは「こう振り返ると本当にいろいろな経験をさせていただいて、いろいろな顔をしてたなと思うんですが」としみじみ。「めざましファミリー、そしてめざましテレビを見てくださる皆さんと共に過ごす朝は本当に楽しくて、幸せな6年間でした。来年からはいち視聴者としてよりパワーアップしていくめざましテレビを楽しみに見たいと思います。本当に6年間ありがとうございました」と笑顔であいさつ。

伊藤アナも「本当にありがとうございました。我々もこれからの藤本さんを応援したいと思います」をエールを送り、「お疲れ様でした」とねぎらった。

藤本アナは年内をもって同局を退職することを1日に発表。「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。

藤本アナは東大医学部健康総合科学科を卒業し、19年4月、同局に入社。今年結婚を発表し、お相手について「大学の同級生」「お医者さん」と同番組で明かしていた。