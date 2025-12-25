ホンジュラス大統領選で当選を果たしたナスリ・アスフラ氏（国民党）＝1日/Marvin Recinos/AFP/Getty Images

（CNN）中米ホンジュラスの大統領選挙で、選管当局は24日、保守系のナスリ・アスフラ氏が勝利したと発表した。同氏は米国のドナルド・トランプ大統領が支持を表明した候補で、中道右派のサルバドル・ナスララ氏を僅差（きんさ）でかわした。今回の選挙では、外国の介入や不正投票をめぐる疑惑が指摘されていた。

ホンジュラス選管の発表によると、国民党のアスフラ氏は40％超の得票率で勝利した。ナスララ氏の得票率は39％超だった。与党の左派系候補リキシ・モンカダ氏は19％と大きく引き離された。

右派の実業家アスフラ氏は首都テグシガルパの前市長。建設業界の有力者として、経済発展に向けた外国からの投資呼び込みに重点を置く自由市場構想を掲げた。国家安全保障強化や医療、教育の充実も公約している。

選管の発表を受けてアスフラ氏は国民に向け、「国を統治する準備はできている」「皆さんを失望させない」とX（旧ツイッター）に書き込んだ。

米国務省のマルコ・ルビオ長官は24日、アスフラ氏勝利に祝意を表し、「西半球の繁栄と安全保障推進に向け、同氏の政権と協力することを楽しみにしている」とXに投稿した。

トランプ大統領は、11月30日の投票日を前にアスフラ氏支持を表明していた。