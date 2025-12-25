テレビ朝日系の新特撮ヒーローシリーズ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（26年2月15日スタート、日曜午前9時半）のメインビジュアルが25日付で解禁された。初回放送日の発表に合わせて解禁されたもので、物語には3人の「ギャバン」が登場し、別次元に存在することも明らかになった。また、巨大ロボにも変形できる宇宙船「コスモギャバリオン」も初公開された。

3人のギャバンは、赤いコンバットスーツのギャバン・インフィニティ、銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドー、金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナス。人の感情に反応する特殊なエネルギー生命体「エモルギー」が詰まったアイテム力を使って、ギャバンたちがコンバットスーツを蒸着（じょうちゃく）するという。

脚本は「爆上戦隊ブンブンジャー」などで知られる冨岡淳広さんが手がけ、初回演出は、スーパー戦隊シリーズで数々のレッドを歴任した福沢博文さんが務める。

同作は新特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R．E．D．（プロジェクトレッド）」の第1弾で、 「R．E．D．」は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字から取られた。