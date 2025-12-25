リング誌が発表

米ボクシング専門誌「リング」は日本時間25日、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」の最新版を発表した。1位だったテレンス・クロフォード（米国）の引退に伴い、WBAスーパー・WBC・IBF世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が1位に返り咲き。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は2位に順位を上げた。

公開されたランキングでは、トップ10の傑物たちが名を連ねた。ウシク、井上に続き、3位にはWBA・WBC・WBO世界スーパーフライ級統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国）。前WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は6位に入っている。10位には、WBAスーパー・WBO世界ミニマム級統一王者オスカー・コラーゾ（米国）が新たにランクインした。

リング誌公式インスタグラムが実際のランキング画像を公開。海外ファンからは賛否両論の声が上がっていた。

「イノウエが1位であるべきだ」

「カネロはどこ？」

「どうしてテオ（テオフィモ・ロペス）がトップ10に入っていないんだ？？」

「ナカタニが来ている」

「公平だ。しかし、一度イノウエが勝てば彼がNo.1の座に就くべきだと思う」

「27日の後には、イノウエが1位に上がるはずだ」

井上は27日、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



