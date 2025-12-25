◆園田競馬６日目（１２月２５日）

《小牧 太》

２２３勝。エコロクラージュ（１１Ｒ）で重賞制覇に燃える。「来年２月のフェブラリーＳに出走するためにも勝ちたい」（◎）。ナナン（９Ｒ）も「能力は高い」（◎）。ワキノグラス（２Ｒ）は「立ち回り次第でチャンスはある」（○）。テクノハッピー（７Ｒ）は「ひとつでも上位を目指していく」（△）。

《下原 理》

１２４勝。エイシンシギー（３Ｒ）に力が入る。「前走できっかけをつかめた。さらに前進したい」（◎）。エマージェンス（９Ｒ）も「前走はゲート内でうるさかった。スムーズに出てくれたら」（◎）。

《鴨宮 祥行》

７２勝。マノレア（１０Ｒ）に一変を見込む。「前走はゲートを出てくれなった。五分なら」（○）。チョウリニア（９Ｒ）も「じっくり構えて、しまいに懸けたい」（○）。

《笹田 知宏》

７１勝。お薦めはユナピンクゴールド（２Ｒ）で「休み明けを叩いて息持ちがよくなれば」（◎）。イロメガネ（５Ｒ）も「昇級戦でしっかり走ってくれた（２着）ように調子がいい」（◎）。タガノヒモロギ（９Ｒ）は「自分のレースに徹したい」（○）。タガノアウル（６Ｒ）も「まじめに走れば」（○）。

《長谷部 駿弥》

６５勝。ゴッドアマベル（７Ｒ）に自信。「前走で８２０メートル戦の走り方も分かってくれただろうし、いい枠に入った」（◎）。シャオシンユン（９Ｒ）は「自分のペースを守れたら」（○）。イズジョーヒーロー（１０Ｒ）も「逃げの形に持ち込むのが理想」（○）。

《土方 颯太》

６２勝。アウローラルミエル（１２Ｒ）で勝利を意識。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ノルディア（７Ｒ）も「内枠をいかに乗るかだけ」（◎）。チェリータイム（５Ｒ）は「ハナに立てれば」（○）。

《新庄 海誠》

５５勝。ミコカスターニャ（２Ｒ）に好感触。「テンに速いのでハナに立てたら」（◎）。オオエキントキ（１Ｒ）も「調子がいいし、外寄りの枠なので、前、前で運べれば」（◎）。ニシノグラシアス（４Ｒ）は「調教の感じもよくなってきた。そろそろ結果が出ていい」（◎）。

《大山 龍太郎》

５０勝。モカラエース（１０Ｒ）に気合。「前走は外、外を回ったが不完全燃焼に終わった。内に素早く潜り込めたら」（◎）。

《大柿 一真》

４６勝。ハイパーコール（４Ｒ）に前進を見込む。「前走は出遅れが響いた。いい位置を取れたら通用していい」（◎）。

《小谷 哲平》

４３勝。アセンディア（８Ｒ）に手応え。「そろそろ決めたい」（◎）。エコロアテナ（７Ｒ）も「ゲート五分なら」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触