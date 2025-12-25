タレントの明石家さんまが２４日深夜、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」（深夜０時２５分）に生出演した。

フジテレビの２４日深夜は、１９９０年からさんまと元フジテレビアナウンサーでタレントの八木亜希子がとＭＣを務める「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が生放送されてきたが、今年は放送されず同番組の生放送となった。

さんまは「生だぁ〜！」と絶叫し番組はスタートした。今回のスペシャル番組は「ほぼ５００回放送記念」と銘打ち放送されたことにさんまは「正確には４９７回らしい。３回分はいいということで」と切り出すと「ただ、『明石家サンタ』の代わりとかいうことは言っちゃダ…」と両手で印を作り笑わせた。

続けて横に置かれた赤色のレバーをひくと、「明石家サンタ」で視聴者の不幸話に合格を出した時に流れる歌手・山野さと子が歌う「おめでとうクリスマス」が流れた。

画面にはテロップでこの曲が流れた理由を「コンプらレバー使用中 只今、問題が発生したため音声をクリスマスソングに変更中」と表示された。さんまは「ルールがあって、生、ヤバイからこれがあんねんな」と笑わせていた。