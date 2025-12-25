ゲームセンターが発展したのは1970年代以降のことだ。当時の娯楽施設はパチンコ店が主だったが、メダルゲームの流行を機に、換金せず景品も出さないタイプの店舗としてゲーセンが現れた。75年に「モグラ叩き」、78年に「スペースインベーダー」が開発されると、どちらも大ヒットした。

80年代に入ると、バイク型のマシンを傾けて操作する体感型のレースゲームが出現。90年代からは対戦格闘ゲームやプリントリース機（プリクラ）、「タイムクライシス」のようなシューティングゲームが登場し、若者の娯楽の場所として定着していく。2000年以降は通信インフラの進化に伴い、オンライン対戦可能な筐体や、トレーディングカードを使うマシンも現れた。

しかし、近年の店舗には、“ゲームらしい”機械は置いていない。ゲーセン激戦区である東京・池袋の店舗を訪れてみると、入り口付近の一等地を占拠しているのはクレーンゲームや、「ガチャガチャ」と呼ばれるカプセルトイのマシンが主だ。客は目当てのグッズを得るまで硬貨を投入し続けている。アニメキャラクターやサンリオ関連の景品が充実しており、昔のゲーセンに比べ、女性客比率が高いのが特徴的だ。

一方のアーケードゲームなどは2階の奥など、目立たない場所に追いやられ、「マリオカート」や「太鼓の達人」などの知名度の高い定番タイトルに限られることが多い。なぜ変化したのか。

「無料で遊べるスマホゲームが普及したため、硬貨を投じてまでビデオゲームで遊びたいという人は減っている。家庭用ゲームも性能が向上し、ゲーム会社もアーケード専用タイトルの開発に注力しなくなった。一方で、アニメ人気を背景に関連グッズを欲しがる層が増えている。カプセルトイは必ず景品が手に入るし、クレーンゲームも一定額（1000円以上）を使えば、店側のアシストなどで獲得できる可能性が高い」（ゲーム開発企業の関係者）

■「ゲーセン」から「ゲーム」が消えていく

ゲーセンは今や推し活の場にもなっている。全国で「GiGO」を展開するGENDAは近年、各地でゲーセンのM＆Aを積極的に手がけており、業態をGiGOへ転換するとともに、クレーンゲームの拡充を進めている。「namco」の運営企業であるバンダイナムコアミューズメントも、カプセルトイ専用店舗を強化している。

「アーケードゲームは電気代がバカにならない。電気代は高騰しているものの、1プレー100円という固定観念があるため値上げも難しい。その点、電源不要のガチャガチャは事業者側にとってコストパフォーマンスが良い」（同）

変化の背景には、こうしたコスト高の影響も色濃い。2010年に約1.9万店あった全国のゲーセンは22年に1万店を下回った（日本アミューズメント産業協会）。この間、市場規模は4500億円前後で横ばいに推移していることから、大手による店舗の大型化・集約化が進んだことがわかる。現在でもアーケードゲームに注力するのは地場の個人経営店などが中心だ。「ゲーセン」という名称を残したまま、「ゲーム」が消えていく。薄暗く熱気に満ちた空間は、過去の遺産になろうとしている。

（山口伸／ライター）