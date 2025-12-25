【不動産業界 噂の現場】

住宅支援は新築→中古へシフト…背景には深刻な「空き家増加問題」が

不動産を、住むための「場所」として扱うのか。それとも、儲けるための「資産」として扱うのか。2025年、日本の不動産業界を賑わせた3つの出来事は、この問いを同時に突きつけてきた。

■ 浮上した「金融商品化」の問題点

1つ目は、マンション価格の高騰とそれに対する反発の強まりだ。都心部では「普通に働いてもマンションは買えない」という庶民感覚が広がる一方、外国資本や国外居住者による爆買いが注目された。政府は国籍把握や取引実態調査に動いたが、国交省の分析が示したのは、単純な「外国人問題」ではなかった。

業界紙記者が説明する。

「調査では、新築マンションの取引で短期売買や国外からの取得が都心部を中心に増加している傾向が確認された。しかし、外国人をオーナーにする法人や国内居住の外国人による取得実態までは十分に把握できなかった。政府ですら実態をつかめていない事実が際立った」

これを受け、政府は登記簿への国籍記載を来年にも進める予定だが、法人オーナーの実態把握は困難であり、すでに不十分さが指摘されている。

2つ目は、「みんなで大家さん」に象徴される不動産投資商品の混乱である。不動産を裏付けに7％もの高利回りをうたった同商品は、分配金の遅延や成田空港との借地権終了など、次々と問題が露呈した。総額2000億円ともいわれる資金を集めたが、返還のメドは立っていない。1000人以上の出資者が、事業内容やリスク説明義務違反などを理由に、約114億円の返還を求める訴訟を起こしている。

3つ目は、賃貸家賃の大幅な上昇と、各地で報告された大家と入居者のトラブルだ。首都圏の平均家賃は前年比3.9％上昇し、8万8326円に達した。東京23区に限れば単身者向けマンションは2025年5月に初めて10万円の大台を突破し、9月時点で10万4359円まで上昇。23区中13区で10万円を超えた。（アットホームラボ公表）

契約更新時に数万円もの家賃値上げを通告し、追い出しを図る外国人オーナーの存在も大きな話題になった。

つまり、マンションは買えず、家賃は上がり、甘い誘い文句の投資商品は破綻したのだ。この3つの話題を貫く根は同じである。

シンクタンクの職員は「不動産が投資対象として国際化し、金融商品化する速度に、日本の法制度はまったく追いつけていない」と総括する。

住む場所の確保か、投資リターンの追求か、その優先順位に向き合わないまま、市場の論理だけが先行した。

上がりっぱなしの2025年、不動産市場で、最も下がったのは「常識」の価値だったのかもしれない。

（小野悠史／ニュースライター）