ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¼«»¦Î¨¤Ï¤Ê¤¼¹â¤¤¤Î¤«¡×È¯¸À¤«¤é6¥«·î¡¡À¯ÉÜ²£ÃÇ¤Îµ¡´Ø¤¬È¯Â¡Ä¹ñÌ³ÁíÍý¡ÖºÇÍ¥Àè²ÝÂê¡×
´Ú¹ñ¤Î¶âÌ±¼â¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯¡Ë¹ñÌ³ÁíÍý¤Ï24Æü¡¢¡Ö¼«»¦Í½ËÉ¤ò¹ñÀ¯¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¹ñÌ±¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶âÁíÍý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¯ÉÜÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÄ£¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«»¦Í½ËÉÀ¯ºö´Ø·¸Ä¹´±²ñµÄ¤Ç¡¢¡Ö¼«»¦¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿ÍÅªÌäÂê¤ä»ö¸å¤Î¼£ÎÅÅª´ÑÅÀ¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹Å¾´¹¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯9·î12Æü¡¢¶âÁíÍý¼çºË¤Ç¼«»¦Í½ËÉÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢▶¼«»¦Ì¤¿ë¼Ô¡¦°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞ²ðÆþ¤ª¤è¤Ó¿´ÍýÁêÃÌ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¡×▶ºÄÌ³¡¦¼º¶È¡¦¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Î¼«»¦Í×°ø¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ²£ÃÇÅª¼è¤êÁÈ¤ß▶¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¼«»¦Í½ËÉ´±¡×¤ò»ØÄê¤·¡¢ËÜÄ£Æâ¤ËÀìÃ´ÁÈ¿¥¤òÀßÃÖ¤Ê¤É¤ò¹ü»Ò¤È¤¹¤ë¹ñ²È¼«»¦Í½ËÉÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê28.3¿Í¤Ç·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë1°Ì¤È¤¤¤¦±øÌ¾¤òÉé¤Ã¤¿¼«»¦Î¨¤ò¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï19.4¿Í¡¢2034Ç¯¤Ë¤Ï17¿Í°Ê²¼¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤ëÌÜÉ¸¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢³ÆÉô½è¤¬ºöÄê¤·¤¿¼«»¦Í½ËÉÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤Î·×²è¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á³«¤«¤ì¤¿¡£ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤Ï¡¢¹â¥ê¥¹¥¯·²¤Ø¤ÎÁá´üÂÐ±þ¤Î¤¿¤á´Ø·¸Éô½è´Ö¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Èï³²¼Ô»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»²ñ¼Ò¤ÎÌµ²á¼ºÇå½þÀÕÇ¤¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëÄÌ¿®º¾µ½Èï³²ÊÖ´ÔË¡¤Î²þÀµ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÊ¿Åù²ÈÂ²Éô¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ðÈ×¤Î´íµ¡ÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç´í¸±¿®¹æ¤òÁá´ü¤Ë´¶ÃÎ¤·¤Æ´íµ¡¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÀÄ¾¯Ç¯¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢°ãË¡À¤¬ÌÀÇò¤Ê¼«»¦Í¶È¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÀ§ÀµÍ×ÀÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡¤Î²þÀµ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼«»¦Í½ËÉÂÐºö¤Ï¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î¹ñÀ¯´ë²è°Ñ°÷²ñ¤¬ºöÄê¤·¤¿123¤Î¹ñÀ¯²ÝÂê¤Ë¤ÏÂç¤¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯6·î5Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤Î¹ñÌ³²ñµÄ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊÝ·òÊ¡»ãÉôÄ¹´±¤À¤Ã¤¿者·½¹ã¡Ê¥Á¥ç¡¦¥®¥å¥Û¥ó¡Ë»á¤Ë¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î¼«»¦Î¨¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤Î¼çÍ×²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Æü³«¤«¤ì¤¿°ÂÁ´¼£°ÂÅÀ¸¡²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î¼«»¦Î¨¤ÏËÜÅö¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤Û¤É¹â¤¤¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ì¤ÐÍ½ËÉ¤ä¸º¾¯¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¾¯Ç¯¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¶¶ø¤òÈá´Ñ¤·¤Æ2ÅÙ¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯6·î10Æü¤Î¹ñÌ³²ñµÄ¤Ç¤â¡¢ÁíÍý¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¼«»¦Í½ËÉÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¤¬Ç¯1²óÄøÅÙ¤·¤«²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¡Ö·Á¼°Åª¤Ê±¿±Ä¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¡Ê¼«»¦Î¨¤¬¡ËÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÀÏ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÂÐºö¤âÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿Í°÷ÌÌ¤Ç¤âÍ½»»ÌÌ¤Ç¤â¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î21Æü¤ÎÂçÅýÎÎ¼¼¼óÀÊÊäº´´±²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«»¦¤Ï¼Ò²ñÅªºÒÆñ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÀ¯ºö¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤òÁ´ÌÌÅ¾´¹¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ²£ÃÇ¤ÎÀìÃ´Áí³çµ¡¹½¤Î¹½À®¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÁíÍý¼¼»±²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¯ÉÜ²£ÃÇ¤Î¼«»¦ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤À¡£Á×旼ÒÙ¡Ê¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥½¥×¡Ë¹ñÌ³Ä´À°¼¼¼Ò²ñÊ¡»ãÀ¯ºö´±¤¬ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÉÜ²£ÃÇ¤Î¼«»¦ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¤Ï¡¢º£¸å¡¢³ÆÉô½è¤Î¼«»¦´ØÏ¢ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¼ÂÀÓ¤ò¿ï»þÅÀ¸¡¤·¡¢Éô½è¤È¼«¼£ÂÎ¤Î´Ö¤Ç¶¨ÎÏ¤È¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£