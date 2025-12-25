医学博士が描く美の未来！KKロングセラーズ「レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ！」

KKロングセラーズから、新書『レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ！』が登場します。

2024年12月16日より、全国の書店およびオンライン書店にて順次展開がスタート！

医学博士でありアーティストでもあるNobu Suetake（末武 信宏）氏が、最先端の美容医療とアート、そして「ダ・ヴィンチ」のマルチタスク脳を掛け合わせた、かつてない視点の一冊です。

KKロングセラーズ・レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ！

発売日：2024年12月16日

価格：1,760円(税込)

販売場所：全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどのオンライン書店

仕様：新書判

著者：Nobu Suetake（末武 信宏）

発行：株式会社KKロングセラーズ

さかえクリニック院長としてトップアスリートや多くの患者の診療に携わってきたNobu Suetake氏による、注目の新刊が登場。

本書は、医学的なエビデンスに基づいた「自律神経研究」や「肺活」によるコンディショニング、そして日進月歩で進化する「最先端の美容医療技術」を、独自のアートプロジェクトと融合させた意欲作です。

現代社会において、サイエンス（医学）とアート（芸術）は分断されがちですが、ルネサンス期の巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチは、それらを区別することなく「万能の天才」として活躍しました。

著者は、このダ・ヴィンチの思考法こそが、現代人の美と健康、そして知性をアップデートする鍵であると提唱しています。

本書では、単なる美容実用書にとどまらず、著者が取り組む「The Da Vinci Art Project」の世界観を通して、次世代のライフスタイルを提案☆

専門的な内容も平易な言葉で解説されており、美容に関心の高い方はもちろん、ビジネスパーソンやクリエイターにとっても新しい視点が得られる構成となっています。

著者・Nobu Suetake氏について

著者のNobu Suetake（末武 信宏）氏は、さかえクリニック院長を務める医学博士。

順天堂大学医学部大学院医学研究科博士課程を修了し、トップアスリートのコンディショニング指導や、JOC強化スタッフ（医科学スタッフ）としての経験も豊富です。

アンチエイジングや美容皮膚科の専門医として活躍する一方で、アーティストとしても活動。

医学と芸術の境界を超えた表現活動を行っており、本書でもその多角的な視点が存分に活かされています。

「The Da Vinci Art Project」と今後の展開

本書の刊行に合わせ、著者が主宰する「The Da Vinci Art Project」の作品展示や、美容医療とアートをテーマにしたトークイベント・セミナーも企画されています。

医療とアートが交差することで生まれる、これまでにない「美」と「健康」の体験。

ただ外見を整えるだけでなく、内面や知性を含めたトータルな美しさを目指す女性にとって、大きなヒントになるはずです！

医学的見地とアーティスティックな感性が交差する、知的刺激に満ちた一冊。

これからの時代の「美しさ」の在り方を、ぜひこの本から感じ取ってください。

KKロングセラーズ「レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ！」の紹介でした。

