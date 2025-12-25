「オレの運転を見習え！」妹の前で兄が自転車に「あおり運転」をした“衝撃の結末”
他人に迷惑をかけていることに気づかず、そんな自分の言動を“楽しいこと”や“生きがい”だと勘違いしている人も世の中には一定数いるようだ。
自らの体験から「そういう迷惑な人とは遠慮せずに距離をとったほうがいい」と警告するのは、木嶋朱里さん（仮名・20代）。
◆免許を取って妹を見下すようになった兄
車好きを公言していた朱里さんの兄・正弘さん（仮名）は、18歳になってすぐ免許を取得し、早々にお金を貯めて愛車を購入した。最初に購入したのは年式の古い中古車だったが、仕事が休みのたびに自分の手でピカピカに磨き上げるほど。
「兄は車のことをとても大切にしていました。ただ、その愛が強すぎたというか……。免許を取ってからというもの『車に乗らないなんて人生の半分は損をしている』『免許を取りに行かないのは自信がないだけだろう』などと、鬱陶しいことばかり言ってくるようになりました」
朱里さんは都会で就職したこともあり、運転免許の必要性を感じず未取得。何度そのように話しても実家へ帰省するたびに兄は「実は免許を取りに行って何回も落ちているんだろう？」などと、免許を持っていない朱里さんを蔑むような発言を繰り返していた。
「もともと兄の態度には不満があったので昔から仲が良かったわけではありません。そして兄が免許を取得してからというもの、さらに不仲となり、私が帰省してもほとんど口を利かなくなっていました。そんなとき、とても嫌な体験をすることがあったのです」
◆兄の運転する車で始まった「恐怖のドライブ」
ある年の帰省時、駅まで迎えに来てくれる予定だった父にメッセージを送っても反応なし。電話をするも留守番電話へと切り替わってしまうという状況が続いていたところ、正弘さんから着信があり、もうすでに駅まで迎えに来ているのだという。
「兄は、お父さんが急な腹痛で来られなくなったので自分が迎えに来たと言いました。正直ノリ気ではありませんでしたが、わざわざ迎えに来てくれている兄を断ってまで公共交通機関を使うのもどうかと思い、素直に送ってもらうことにしたのです」
ところが助手席に乗った途端「オレの運転を見習え！」「歩行者や自転車は図々しいヤツが多いからギリギリを狙って端に寄せてやればいい」など身勝手なことばかりを言う始末。自転車に幅寄せしていくなどを繰り返していて、嫌な気持ちになっていたという。
「そんなとき、兄がよく通る道に差し掛かりました。すると兄が舌打ち。『またあいつらか。邪魔なチャリンコ集団め！』とアクセルをふかし、前後に連なって走行する3台の自転車に幅寄せをしはじめたのです。結構スレスレまで寄っていって本当に危ない感じになりました」
◆自転車からの“思わぬ反撃”
接触事故にもなりかねない状況に、何度も「やめて」と言いながら、申し訳なさと恥ずかしさで生きた心地がしなかったという朱里さん。それでも正弘さんは、朱里さんの忠告など聞き入れることはない。
「いますぐに車から降りたいと思っていたとき、幅寄せした自転車の一人が車の前に回り、車を進めないようにさせました。兄はしきりに舌打ちをしながらもブレーキを踏むしかなくて……。気づいたら左右からも自転車がきて、囲まれているような状況になり、車はその場で止まるしかありませんでした」
◆兄が車を降りて謝罪することに
停止すると自転車に乗った20代前半くらいの少しイカつい男性3人から「降りろ」「降りろ」の猛攻撃。自転車集団は、過去にも正弘さんから幅寄せなどをされて身の危険を感じたことがあったようで、「いつも危ないんだよ！」「お前にも同じことをやってやろうか？」と怒鳴り散らしてくる。
「結局は私も車から降りて謝罪することになりました。ただ、自転車に乗っていた人たちの言うことはごもっともだと思ったし、兄が謝罪したあとはすんなりと許してくれてホッとしています。当の本人も少しは反省したようですが、もう二度と兄の車には乗りません」
誰かが運転している車に乗るということは、その人に命を預けるということ。あおり運転や飲酒運転などをしそうな人が運転する車には、たとえ「少しくらい……」という気持ちがわいたとしても、同乗するのは避けたいものだ。
＜TEXT／夏川夏実＞
【夏川夏実】
ワクワクを求めて全国徘徊中。幽霊と宇宙人の存在に怯えながらも、都市伝説には興味津々。さまざまな分野を取材したいと考え、常にネタを探し続けるフリーライター。Xアカウント：@natukawanatumi5
