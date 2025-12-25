タイに移住した日本人が明かす「生活費は月5万バーツ（約23万円）」のリアル。現地でカフェ経営に失敗しても…――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年2月14日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
長引く不況や将来への不安から、海外で新たな挑戦を決意する日本人も少なくない。
YouTubeチャンネル「タイさんぽ隊ひろたん」を運営する“ひろたん”さん（31歳）。彼は20代でタイに魅了され、パタヤのラン島でカフェをオープンするも大失敗。それでも諦めず、シラチャにある日系の製造会社に現地採用で就職し、現在は駐在員として働いている。
今回は、そんなひろたんさんのタイ生活のリアルに迫る。
◆中学時代から“子役”として活動するも「役者一本でやっていけるか？」
福岡出身のひろたんさんは、中学生の頃から芸能活動を始め、地方CMやドラマに出演した。
「高校卒業後も芝居を続けたくて、福岡の大学で学びながら、劇団にも入って舞台や芝居に没頭する日々。大学卒業後は役者を目指して上京し、事務所に所属しながら活動を続けました。ただ、役者一本では食べていけません。そこで、学生時代に起業した友人のIT系会社でアルバイトもしていました」
演技の世界は実力だけでなく、運やタイミングの要素も大きいだろう。不安定な生活が続く中で、ひろたんさんは「このまま役者一本でやっていけるのか？」という不安が募っていったという。
◆役者から旅系YouTuberに転身
転機となったのは25歳のとき。初めての海外旅行でタイを訪れたことだった。
「大学では芝居とアルバイトに追われていました。周囲が次々と海外に行くのを見て、正直悔しい気持ちもありました。でも、25歳のときにアルバイトしていたIT企業で正社員となり、リモートワークが可能になったことで、海外を巡りながら働くことを決意しました」
ちょうどその頃、YouTubeやTikTokが流行するなかで、映画業界も採算が取れなくなっていると感じていた。
「このまま役者を続けても、成功するのは宝くじに当たるようなものじゃないか？と思い始めたんです。それなら自分で何か発信しようと、そこから旅系のYouTuberとしての活動を始めました。東南アジア、ヨーロッパ、中東と1ヶ月ごとに国を変えながらノマド生活を送り、気づけば30カ国を旅しました。その中でもタイが一番住みやすかったですね」
その中でもリゾート地として知られるパタヤは居心地がよく、自然と友人の輪も広がっていった。YouTubeやITの仕事を続けるうちにタイの生活に馴染み、次第に“ここで事業を始めたい”という思いが強くなっていったという。
◆ラン島でのカフェ経営と挫折
2023年11月、パタヤの知人の協力を得て、パタヤ近くのラン島で貯金をはたいてカフェをオープン。ラン島は年間を通じて観光客が多く、ローシーズンでも一定の集客が見込めるため、成功のチャンスは十分にあると考えた。
「しかし、オープン直後、思わぬ壁にぶつかりました。未開発エリアの店舗だったため、住所がなくて会社登記ができず、ワークパーミット（就労許可証）が下りなかったんです。僕自身は店に立つことができず、営業はできても事実上の“オーナー不在”の状態が続きました」
さらに、日本人経営ということから近隣の飲食店オーナーたちからの“嫌がらせ”もあったという。
「ラン島はパタヤと違い、部外者を受け入れる風潮があまりありませんでした。タイ人経営の店から警戒され、住所の手続きも遅々として進まず……。『それならパタヤでやろうかな』と考えるようになりました」
こうした厳しい現実の中で撤退を決断。わずか半年でカフェを閉店させることとなった。
