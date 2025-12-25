森保ジャパンに「呼ばれるために全力でやるだけ」。市原吏音のギラギラ感。U-23アジア杯での奮起も楽しみ
2026年１月にサウジアラビアで開幕するU-23アジアカップ。大岩剛監督が率いる日本はこの大会に出場。チームは12月21日から国内で合宿をスタートさせ、『IBARAKI Next Generation Cup2025』にU-22日本代表として参戦している。
24日にはU-21関東大学選抜と対戦。相手に先制されるも、途中出場の川合徳孟（磐田）の直接FK弾で前半のうちに追いつくと、後半は大量４ゴール。終わってみれば５−１の圧勝で、大岩監督も「良い調整になった」と手応えを口にしていた。
12月初旬までシーズンを戦っていたJリーグ組はオフ明けで、コンディションを引き上げている真っ最中。７日のJ１昇格プレーオフ準決勝・ジェフユナイテッド千葉戦（３−４）で逆転負けしたあと、短いオフを取ったRB大宮アルディージャのDF市原吏音も再始動したばかりだ。
「オフはそんなに多くなかったです（苦笑）。プレーオフの試合で痛めたところがあって、大事を取る意味もあって、（U-22代表の）21〜23日の練習はほとんどやっていません」と本人も言う。
それでも、U-21関東大学選抜戦には81分から出場し、アディショナルタイムを含めて15分弱プレー。U-23アジア杯の初戦・シリア戦には問題なく間に合う見通しだ。
「まだ心肺系が低下してますし、試合勘もちょっと...という感じなんで、ここから上げていくしかない。もうやるしかないし、それが代表選手の宿命なので、サッカーができることが幸せだと思います。
アジアカップは初戦が大事。それを落としてしまうと難しくなってしまう。日本との気温差もありますけど、うまく調整しながら頑張りたいです」と、彼の目はいち早くサウジアラビアに向いていた。
３週間前にJ１昇格への道をあと一歩のところで断たれるという悔しい思いをしただけに、今は「もっともっと高いレベルで戦いたい」という意欲が湧き上がってきているのだろう。それだけ千葉戦での敗戦は、市原にとって衝撃的なものだったに違いない。
「あの経験を活かすとしたら、アジアの大会とかで勝っている時。そこで自分が引っ張っていければいいかなと思います。来年は（北中米）ワールドカップもありますし、A代表を見てずっと生活していきたいですね」と、本人はA代表滑り込みも目論んでいる様子だ。
今回のチームメイトである佐藤龍之介（FC東京）や大関友翔（川崎）が今年A代表デビューを果たしたのだから、「自分もやれるんだ」という闘争心が湧き上がってくるのもよく理解できる。
実際、２つ年上の鈴木淳之介（コペンハーゲン）がブラジル戦（３−２）の勝利に貢献し、瞬く間に代表の主力に上り詰めたのを見れば、市原にもチャンスがないわけではないだろう。
ここへきて冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）らが怪我から復帰しつつあり、DF陣の枠は狭まっているものの、本番まで何が起きるか分からない。森保一監督も若い世代の成長に期待している部分も少なくないだけに、市原も本気で大舞台を目ざすべきなのだ。
「鈴木淳之介選手はもともとJリーグでも活躍していましたし、驚きは特にないですね。今後は必ず超えていかなきゃいけない選手だと考えています。今の自分はA代表に呼ばれていないので、力がないって言ったらそれだけ。呼ばれるために全力でやるだけなので、頑張っていきたいと思います」
こうやってギラギラ感を前面に押し出すところが市原の良いところ。2026年は当面RB大宮に残留するのか、海外移籍に踏み切るのかは未知数。千葉戦後には「世界を相手にして戦っていきたいのなら、厳しい状況でもチームをまとめ上げるリーダーシップが必要。１人で打開できて、流れを変えられるようなプレーヤーにならなきゃいけない」と世界基準を追い求めたい気持ちをにじませたが、どんな環境でプレーしても成長速度を加速させなければいけないことは確かだ。
さしあたって2026年はU-23アジア杯で守備陣のリーダーとして日本を王者へと導くところからスタートすべき。大岩ジャパンで爪痕を残さない限り、北中米W杯への道は開けてこない。その厳しさを市原自身が誰よりもよく分かっているはず。だからこそ、ここからの日々を大事にしてほしい。
次の27日のU-21 ALL IBARAKI戦では出場時間を延ばし、頭抜けた統率力を示す姿に注目したい。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
