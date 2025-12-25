¡ÖÅ·»È¤À¤·Â¤Û¤½¡ª¡×ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÀäÂÐÎÎ°è¤òÈäÏª¡ª ¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤µ¤ó¤Ï12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀäÂÐÎÎ°è¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤À¡Á¡ª¡×¡ÖÍÅÀº¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ö¤â¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï¤â¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤±¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÅ·»È¤À¤·Â¤Û¤½¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÈþËÆ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÍÅÀº¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¶½½Âå2025@nagoya¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¼çÌò¤Î¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ÎË¹»Ò¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2¥Ñ¥¿¡¼¥óÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Î´Ö¤«¤é¸«¤¨¤¿Èþ¤·¤¤ÂÀ¤â¤â¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ø¤Î°ÌÃÖ¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¡£Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤âÈþ¤·¤¤ÂÀ¤â¤â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÎÞ¡×¡Ö¹ø¤Î°ÌÃÖ¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)