【紅白】恒例“けん玉企画”参加者発表 有吉弘行らが挑戦 博多大吉「僕なら断るな〜プレッシャー大変だもの〜」
NHK『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）が25日、放送され、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）内の“けん玉企画”に参加する出演者が発表された。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
恒例の朝ドラ受け後、同日ゲストの俳優・映美くららと演歌歌手・三山ひろしが登場。三山のけん玉披露後、鈴木菜穂子アナウンサーが「この企画に参加するゲストを発表しようと思います。この『あさイチ』が初出し情報となります」と切り出し、IROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（&TEAM）、DJ KOO（TRF）、箕輪はるか（ハリセンボン）、そして3年連続の『紅白』司会の有吉弘行の参加を発表。これに番組MCの博多華丸・大吉の大吉は「僕なら断るな〜プレッシャー大変だもの〜」と笑わせた。
三山も「リレーで、ずっとつないで、最後にキメないといけないので、緊張感はかなりあります」といい、意気込みを聞かれると「年末しっかりと頑張らせていただきたいと思います！頑張ります！」と“こぶし”を握りしめた。
けん玉のギネス世界記録にチャレンジする企画「けん玉世界記録への道〜」は、2017年から始まり、大みそかに行われる「紅白」の名物。けん玉ギネス世界記録チャレンジは、今回で9回目となる。昨年は128人で挑戦し、見事成功していた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
恒例の朝ドラ受け後、同日ゲストの俳優・映美くららと演歌歌手・三山ひろしが登場。三山のけん玉披露後、鈴木菜穂子アナウンサーが「この企画に参加するゲストを発表しようと思います。この『あさイチ』が初出し情報となります」と切り出し、IROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（&TEAM）、DJ KOO（TRF）、箕輪はるか（ハリセンボン）、そして3年連続の『紅白』司会の有吉弘行の参加を発表。これに番組MCの博多華丸・大吉の大吉は「僕なら断るな〜プレッシャー大変だもの〜」と笑わせた。
けん玉のギネス世界記録にチャレンジする企画「けん玉世界記録への道〜」は、2017年から始まり、大みそかに行われる「紅白」の名物。けん玉ギネス世界記録チャレンジは、今回で9回目となる。昨年は128人で挑戦し、見事成功していた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。