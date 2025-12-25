Ž¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¦Ž£¤Ç¤Ï¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡Ä"ºÇ°¤ÎÈá·à"¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¾Ê»þ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Ù¤Äó°Æ
¢£¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ°¤ÎÈá·à¡É¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
2024Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©»Ô¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¡£102ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢71ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤à¤Ä¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹¤³¤È¤òµñ¤àÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤¬¡¢10Ê¬¤ª¤¤Ë¥È¥¤¥ì²ð½õ¤òµá¤á¤ëÆü¡¹¡£12Ç¯´Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç²ð¸î¤òÃ´¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþµïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¼¡½÷¤¬Ä¹½÷¤ÎÈèÊÀ¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
²ð¸îÈè¤ì¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿»Ò¤¬¿Æ¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤³¤Î¼ê¤ÎÈá·à¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÏ·¤¤¤¿¿Æ¤Î²ð¸î¡ÊÆÃ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤òºßÂð²ð¸î¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¼«Ê¬¤À¡×¤È¡£
»ä»ö¤À¤¬¡¢12Ç¯Á°¤«¤éÉã¤¬¤Ü¤±»Ï¤á¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë7Ç¯´ÖÆþµï¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â²È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤âÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¡£6Ç¯Á°¤Ë¤ÏÊì¤¬ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ü¤±»Ï¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï´Ç¼è¤ê¤ò³Ð¸ç¤·¤ÆÉã¤ÎºßÂð²ð¸î¤ò³«»Ï¡£¼Â²È¤Ë½»¤à»Ð¤¬¼ç²ð¸î¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï½µ2¡Á3Æü¤ÇÄÌ¤¤¤Î²ð¸îÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£´Ç¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬ÂÎ½Å¤âÁý¤¨¡¢¿²¤¿¤¤ê¤À¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Éã¡£²È»ö¤¬°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ê¬Á°¤Î¹ÔÆ°¤òËº¤ì¤Æ¼¹Ù¹¤Ê³ÎÇ§¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êì¡£¤½¤ó¤ÊW²ð¸î¤ò»ÐËå¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¡£»Ð¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌµ¸À¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ï¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹âÎð¤Î¿Æ¤ÎÆþ±¡¤ÏÍ×Ãí°Õ
¿Æ¤¬¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿ÌÙþ¤Ï¤·¤Æ¤â¶¦´¶¤ä¼«¸ÊÅê±Æ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤í¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ç¡¢ÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¾õÂÖ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤³¤½¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
Ï·¿Æ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ò¿ôÂ¿¤¯¼èºà¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë²ð¸î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄº¹Øª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë100¿Í¤¤¤ì¤Ð100ÄÌ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Î¾õÂÖ¤â·ÐºÑ¾õ¶·¤â²ÈÂ²¹½À®¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ç§ÃÎ¾É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Ë
Ä¹´üÆþ±¡¤ÇÂ¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÆþ±¡Á°¤Î¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂà±¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÍÁ³²ð¸î¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ð¸îÇ§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¾ðÊó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤ºÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢°ìµ¤¤Ë¾ðÊó¤ÈÁªÂò»è¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æº®Íð¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø´ð½à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¿ÈÂÎ²ð¸î¤ä²È»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤òÍê¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÄÌ½ê²ð¸î¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¿ÆËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·è¤Þ¤ì¤Ð¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¬°Æ³°ÂçÊÑ¤À¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï¿Æ¤¬µñ¤ó¤À¤ê¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ì¤Ï·ù¡¢¤³¤ì¤â·ù¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤ÊÇ¯´ó¤ê¤À¤é¤±¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤«¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£»Å»ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ²ð¸îÎ¥¿¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤â½àÈ÷¤â²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë
´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È»þ´Ö¤¬¤È¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£²¿¤è¤ê¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡È¤ª¶â¡É¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Æ¤Î¼«Î©¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿Æ¤Î¤ª¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤Ï¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤À¼¡É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡×
¤¿¤È¤¨Æ±µï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Î²û»ö¾ð¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¶â¤¬¤¤¤¯¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÍÂÃù¶â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¿Æ¤Î¼ý»Ù¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÇËÃ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï³ä¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç»ñ»º´ÉÍý¤ä½ª³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦³ä¤Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¶ä¹Ô¤Ç¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£¤¤¤Ä¤«ATM¤Ç¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡ÄÆÍÁ³¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤È¤Ï»Ò¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Àè²ó¤ê¤·¤¹¤®¤ë¤È¿Æ¤Ï´è¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¼ÏÂ½é´üÀ¸¤Þ¤ì¤Ï´è¸Ç¤ÇÌñ²ð¤À¡£»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¤È¤·¤Æ¡¢¹çÍýÅª¤«¤ÄÍýÏÀÅª¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤âÀè²ó¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ç°Å¾ÚÈÖ¹æ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÅöÁ³¤ª¤í¤»¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¤Ç¡¢¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤¬1²ó¤Ç°ú¤½Ð¤»¤ë³Û¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡Ø70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¸ýºÂ¤ÏATM¤Ç¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¸ÂÅÙ³Û¤¬1Æü¤¢¤¿¤ê10Ëü±ß°Ê²¼¡Ù¤È¾òÎã¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£·Ù»¡Ä£¤Ç¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1Æü¤ÎATM¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â³Û¤ò30Ëü±ß¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤¬ATM¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ò¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¶â³Û¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¢¨1¡¡¾å¸ÂÀßÄêÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¤ËATM¤«¤é¿¶¹þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ô¡£ÂÐ¾Ý¸ýºÂ¤ÏÉÜÆâÅ¹ÊÞ¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢ÆÏ½Ð½»½ê¤¬ÉÜÆâ¤Î¸ýºÂ¡£ÂçºåÉÜ·Ù»¡HP¤è¤ê
¢£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¿Æ¤Î¤ª¶â»ö¾ð
¿Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤³¤½¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿Æ¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤«»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤«¤Ê¤É¡¢¸øÅª¾ÚÌÀ¤ÎÎà¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°Ê²¼¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬´«¤á¤ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¿Æ¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡×¤È¤Ï¡©
¡ ÍÂÃù¶â¡Ê¶ä¹Ô°õ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ÎÍÌµ¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ë
¢ Ç¯¶â¡Ê·î¡¹¤Î¼õ¼è³Û¡¢Æþ¶â¤µ¤ì¤ë¸ýºÂ¡Ë
£ Ì±´Ö°åÎÅÊÝ¸±¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê¾Ú·ô¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¡Ë
¤ ³ô¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¤äÉÔÆ°»º
¥ ¥í¡¼¥ó¡¦ÉéºÄ
¦ ½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇ¤«Èó²ÝÀÇ¤«
¡Ö¡¢£¤Ï¿Æ¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ä²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¡¢»Ò¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¦¡£ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤é°µÅÝÅª¤ËÈó²ÝÀÇ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èó²ÝÀÇ¤Ê¤é°åÎÅÈñ¤â²ð¸îÈñ¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¶²¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Æ¤«¤éÊ¹¤½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ºâ»ºÌÜÅö¤Æ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î»ö¾ð¤ò¶¯°ú¤ËÊ¹¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¿Æ¤Î¤ª¶â¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×
¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¿Æ¤ä´è¸Ç¤Ê¿Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½»Ò¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Æ¡¢µÕ¤Ë·ÐºÑ´ÑÇ°¤¬¤æ¤ë¤¯¤Æ¤ª¶â¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Æ¡Ä¡Ä¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â²û»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤É¤ó¤Êºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡ ¶á¤·¤¤Â¾¿Í¤Î»öÎã¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤»¤ë
¢ ³ÎÄê¿½¹ð¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¡Ø¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤ª¶â¤ò¤É¤³¤«¤é½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÂ¾¿Í¤Î»öÎã¤ò½Ð¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¡Ø¡û¡û¤µ¤ó¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¡¢¸ýºÂ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æþ±¡Èñ¤ò¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤Ê¤É¡£´é¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤È¤«¡£ÄÌÄ¢¤äÊÝ¸±¾Ú·ô¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î¼ý»Ù¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤Ê¤É¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¯°Æ¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤Ë·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£µ¢¾Ê»þ¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÏ·¤¤¤ÎÃû¤·¡×
¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ø»Å»ö¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»ñÎÁ½¸¤á¤ä²¼Ä´¤Ù¡¢¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¤Ç¤Ï¡©¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¡£¿Æ¤â¡Ø¹µ½ü¤ÇÆÀ¤¹¤ë¡Ù¡Ø´ÔÉÕ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤ª¶â¤¬Ìá¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢Íê¤â¤¦¤«¡Ù¤È¥¬¡¼¥É¤ò³°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê»þ¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤Î¡ÖÃû¤·¡×¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡£½é¤á¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ãµ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÍÂÃù¶â¤äºâ»º¤Î´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ØATM¤ÎÁàºî¡¦ÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê2017Ç¯¡¢¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ATM¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸³èÈñ¤ò¤ª¤í¤»¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¿¿²Æ¤Ë¼Â²È¤ÎÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ë
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤¬Æþ¤ë¸ýºÂ¤È¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¸ýºÂ¤¬ÊÌ¡¹¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Íî¤È¤·¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ÇÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤ÎÄÌÄ¢¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÆ±¤¸¶ä¹Ô¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤ò»ý¤Æ¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ÎÊý¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÅÂ¥¤ÎÄÌÃÎ¤âµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡¢ÅÅµ¤¤¬ÆÍÁ³»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Î²Æ¤Ç¤â¶Ë´¨¤ÎÅß¤Ç¤â¡¢ÅÅµ¤¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤«¤É¤¦¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¤¤é¤Ê¤¤¸ýºÂ¤ÏÅ¬µ¹½èÊ¬¤·¡¢IN¤ÈOUT¤¬ÊÌ¡¹¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø»ÈÅÓÉÔÌÀ¤ÊÂçÎÌ¤Î°õ´Õ¡Ù¤Ç¤¹¡£¿ÆÀ¤Âå¤Ï¥Ï¥ó¥³¼Ò²ñ¤Ç¿®ÍÑ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤¿¤é¤È°õ´Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£°õ´Õ¾ÚÌÀ¤Î¤â¤Î¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¤â¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°õ´Õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤É¤Î°õ´Õ¤ò²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸å¤ÇÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¢£¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¤âÍ×Ãí°Õ
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Î¹àÌÜ¡ÊATM¡¢¸ýºÂ¡¢°õ´Õ¡Ë¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤É¤³¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ª¤í¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¿Æ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤äÄÌ¿®ÈÎÇä¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹â³Û¤ÊÇ¯²ñÈñ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¤Í¡£
Ææ¤ÎÀÄ½Á¤ä´ØÀáÍÑ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÄê´ü¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÄÌÈÎ¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤ËID¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢²ò½ü¤¹¤ëÆþ¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯Ìñ²ð¤Ê¥µ¥¤¥È¤âÂ¿¤¤¡Ê·ÀÌó²ò½ü¤òÄü¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤«¡ª¡Ë¡£
µÞÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ¤¬ÄÌÈÎ¹¥¤¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£°åÎÅ¡¢·ò¹¯¡¢²¼¥Í¥¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£2010Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖTV¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2016Ç¯9·î¤è¤êÅìµþ¿·Ê¹¤ÎÊüÁ÷·ÝÇ½Íó¤Î¥³¥é¥à¡ÖÉ÷¸þ·×¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¤¿¤Þ¤ËÌ³¤á¤ë¡£
ÂÀÅÄ º¹Øª»Ò¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤µ¤¨¤³¡Ë
²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿NPOË¡¿Í¥Ñ¥ª¥Ã¥³Íý»öÄ¹
±óµ÷Î¥²ð¸î¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¡¢²ð¸î¤È¤ª¶â¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¡Ø±óµ÷Î¥²ð¸î¤Ç¼«ÌÇ¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¡Ù¡Ø¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡ª ¿Æ¤ÎÆþ±¡¡¦²ð¸î¤Ç¤¹¤°¤ä¤ë¤³¤È¡¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¦¤ª¶â¤Î¤³¤È Âè2ÈÇ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ µÈÅÄ Ä¬¡¢²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿NPOË¡¿Í¥Ñ¥ª¥Ã¥³Íý»öÄ¹ ÂÀÅÄ º¹Øª»Ò¡Ë