幸せ絶頂から一転…結婚1年で夫と死別、絶望した韓国女性タレントの処世術とは

タレントのチョン・ソニが、夫である俳優のアン・ジェファンさんとの死別後に経験した壮絶な日々について、17年の時を経て静かに胸の内を明かした。

【写真】アン・ジェファンさん

絶頂期のさなか、結婚からわずか1年で襲った悲劇と、世間の冷たい視線が彼女を長い沈黙へと追い込んだ。

12月22日に韓国で放送された『親友トークドキュメンタリー−4人用食卓』に出演したチョン・ソニは、カウンセラーのイ・ホソン、アナウンサーのイ・ジェヨンとともに、心の奥にしまい込んでいた記憶を語り始めた。

チョン・ソニにとって2008年は、まさに“地獄”のような一年だった。2007年に俳優のアン・ジェファンさんと結婚したが、わずか翌年に夫を失うという耐え難い現実に直面した。愛する人を失った悲しみとともに彼女を襲ったのは、心ない悪質コメントの数々だった。

（写真＝チャンネルA）チョン・ソニ

チョン・ソニは当時を振り返り、「あの時はテレビの仕事だけに打ち込んで生きていた。どんな出会いよりも仕事を優先するほどだった」と語る。しかし、死別直後に噴き出した騒動は、彼女が築き上げてきたキャリアを一瞬で崩壊させた。「自分が耕してきた土地は、本当に自分のものだったのかと虚しくなった」と、その喪失感を率直に吐露した。

この経験は、彼女の生き方そのものを変えたという。多くの芸能人がSNSを通じてファンと交流する現代において、チョン・ソニは私生活を徹底的に切り離すという選択をした。

「もしも次の人生があるなら、完全に“自分のもの”を持ちたかった」とし、「SNSをしない理由は、家や家族のような“息ができる場所”まで失ったら耐えられないと思ったから。他人の反応に左右されない、自分だけの喜びが私を生かす糧になる」と打ち明ける。それは、世間の攻撃から自分を守るための処世術だと言えよう。

最もつらい時期、彼女を支えたのは母の存在だった。「すべてが崩れ去ったとき、人々は『運が悪い』『運命がねじれている』と心ない言葉を浴びせてきた」と語る一方で、母は一度も“運命”のせいにしなかったという。「母は『あなたは昔から特別だった。たとえ不器用な歩みでも、それ自体が特別なんだ』と言って、私を立ち上がらせてくれた」と、目を潤ませた。

長いトンネルを抜けたチョン・ソニは現在、慎重に新しい幸せを思い描いている。イ・ジェヨンアナウンサーの励ましに、「結婚は分からないけど、恋愛はする。65歳から楽しめばいいでしょ」と冗談交じりに語り、深い傷を抱えながらも、再び一歩、世の中へ踏み出す準備ができたことを示した。