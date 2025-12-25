旅行・帰省に便利。「化粧品サンプル、1回で使い切れない問題」セリアの“1個37円クリップ”で一発解決！ 洗面所でのモヤモヤにさよなら
化粧品を購入するとたまに付いてくるサンプル。特に韓国コスメは、驚くほどサンプルが付いてくることもあります。他にもイベントに行った時や、また新しいスキンケアを購入する際、事前にサンプルをもらって試すこともあり、気がつくとたくさん溜まっていて驚きます。
いざ、サンプルを試してみようと開封したものの……これ、一回で使い切るのって難しくないですか？ どう見ても2回分ぐらい入ってる！ と思っているのは私だけではないはず。無理やり使い切ったこともあるけれど、顔中ベタベタ。残しておいて、もう一回使おうと思い、洗面所の壁に立てかけて置いたら、いつの間にか倒れて、中身が出てしまうなんてこともあります。そんな悩みを解決してくれたのが、100円ショップのセリア（Seria）で出会った「サンプルコスメクリップ」。
◆100円で3個入り！ 化粧水、美容液、クリームといろいろ使える
様々なところでもらえるコスメサンプル。荷物を軽くしたいので、旅行にも活用していますが、1回ではなかなか使い切れません。とはいえ、そのまま置いておくこともできず中身が残ったまま捨ててしまうこともあり、どうにかできないかと思っていました。
そんな時に便利なのが「サンプルコスメクリップ」。1回で使い切れないサンプルコスメをしっかりクリップして、中身が溢れることなく取っておける優れものです。セリアで見つけた時には思わず「私と同じ思いをしている人が他にもいたのね！」と心の中で叫んでしまったほどです。
しかも110円（税込）で3個も入っています。1個あたり約37円。これなら化粧水、美容液、クリームと使い分けも可能。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなのに、1個あたり約37円とお得感満載です。
◆サンプルコスメに挟むだけなのでとにかく簡単、便利！
使い方は、まず、パウチタイプのサンプルコスメを開封します。次に、サンプルコスメクリップをパカっと開いて、使い切れずに残ったサンプルコスメの角に合わせて閉じれば完了です。その際、サンプルコスメは切り口から角を斜めにカットするのがおすすめ。
開封済みのサンプルコスメを挟み込むだけで、しっかりクリップして、もう1回使うことができる！ これなら液ダレの心配もなく、立てかけておいてこぼれちゃったなんて心配もありません。なんならポーチに入れて持ち運ぶこともできます。しかも抗菌剤配合で安心です。
◆便利だけど気をつけたい注意点
ただし、サンプルコスメは長期保存ができるわけではないので開封後は1日で使い切るように。また、パッケージに書かれているように、奥まで入れて挟み込むと、液だれ防止になります。
年末年始は旅行や帰省をする人も多いと思うので、これさえあれば化粧品のボトルをわざわざ持って行く必要もなし。荷物も軽くなります。また、サンプルを無理やり使い切ったり、中身が残ったまま捨てたりすることもないので、ぜひ試してみてほしいです！
ただ、かなり人気アイテムなので、見かけた人はその場でゲットしておくことをおすすめします。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
