世界で最も稼ぐスーパーモデルが柔術家と極秘婚。スーパースターの元夫はまたもや“意味深”投稿
スーパーモデルのジゼル・ブンチェン（45）が、ブラジリアン柔術家のジョアキン・ヴァレンテ氏と結婚。2022年11月頃より一緒に出掛ける様子が目撃されるようになった2人は、2024年に交際と妊娠を公表し、2025年はじめには赤ちゃんも誕生していた。2022年に離婚したNFL（アメリカンフットボール）のレジェンドで元夫のトム・ブレイディは、SNSに意味深な歌を引用して複雑な心境を匂わせている。
◆お相手は、息子が通っていたブラジリアン柔術の講師
米ピープル誌などの現地報道によると、ジゼルとヴァレンテ氏は今月3日、フロリダ州の自宅で挙式。親しい友人や家族だけを招いたプライベートな式だったという。
2人が出会ったのは2021年頃。ジゼルの息子がヴァレンテ氏の道場に通い始めたことがきっかけだったという。その後、彼女自身も柔術に興味を持つようになり、2人は友人関係に。
2022年10月、元夫トムとの離婚が成立した2週間後には、一緒に休暇を過ごす姿が目撃された。このときは、ジゼルの子供たちや他の関係者ら数人も同行していたようだ。
2023年頃になると、たびたび2人で出かけるようになっていたものの、当初は「ロマンティックな関係ではない」と熱愛の噂を否定。しかし2024年2月に「2023年6月から交際をスタートさせた」と公表し、同年10月には2人にとっての第1子（彼女にとっては3人目の子供）を妊娠したことを発表。2025年2月に無事出産した。
お相手のヴァレンテ氏はジゼルと同じくブラジル出身。ブラジリアン柔術の家系で育ち、兄弟とともにマイアミに道場を設立。柔術だけでなくボクシングや柔道にも精通し、犯罪学の学位も持つそうだ。
ジゼルは2024年の米紙『ニューヨーク・タイムズ』とのインタビューで、「友達から徐々に恋愛感情が芽生えていった経験は初めてだった」としたうえで、彼との関係について「（これまでと）全然違いますね。とても誠実で、隠し事がない」と語っていた。
◆元夫がまた意味深投稿。今度はSNSに「いのちの電話」の曲を……
3年前に別れたジゼルの元夫トムは、このおめでたいニュースをどう思っているのか気になるところだが、これまでのところ公式な声明などは出していない。ただ複数の関係者によると、彼は元妻の再婚について事前に聞かされており、冷静に受け止めているとのこと。とにかく子供たちの幸福を最優先に考え、ネガティブな感情は持たないよう努めていると伝えられている。
一方で、気になる動きも。トムは12月20日（現地時間）、「Forever Young」の文字入りの白いパーカーを着た自身の姿をインスタグラムのストーリーズに投稿。その際、米ラッパ−のLogicの楽曲『1-800-273-8255』を設定していた。
2017年にリリースされたこの曲は、生きることに葛藤を抱いている人たちを歌ったもの。曲名の数字「1-800-273-8255」は、全米自殺予防ホットライン、いわゆる米国版「いのちの電話」の※番号にちなんでいる。（※番号は現在988に変更）。
彼はなぜこの曲を自身のSNSでシェアしたのか。「たまたまだった」可能性もあるが、ジゼルの再婚報道から間もないタイミングだっため、ネットをざわつかせることに……。
ちなみに彼は、ジゼルがヴァレンテ氏との第一子を妊娠したことが報じられた直後も、インスタグラムのストーリーを更新。夕日の景色をうつした写真に、英ロックバンド「フリートウッド・マック」による名曲『Landslide』の歌詞の一部を添えて投稿した。
「空に浮かぶ鏡よ、愛とは何なのか？」「人生に訪れる季節（変化）を自分は受け止められるだろうか？」などといった歌詞を引用したトム。将来への不安や人生の転換期における心の揺れ動きを歌ったこの曲をシェアして、自身の複雑な心境を匂わせたとみられている。
◆元夫がまた意味深投稿。今度はSNSに「いのちの電話」の曲を……
