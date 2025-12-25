【難解略語】「Xmas」が何の略か分かりますか？　全員正解！今日といえば…？

突然ですが、「Xmas」が何の略か知っていますか?

みんなで正解しましょう！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Christmas（クリスマス）」でした！

Xmasは「Christmas（クリスマス）」の略語です。一見すると「Christ（キリスト）」のつづりを省略した表現のように思われがちですが、実際には宗教的な背景をもつ、由緒ある略し方です。

Xは英語のアルファベットではなく、ギリシャ語で「キリスト」を意味する「Χ（キー、カイ）」の頭文字に由来しています。キリストのギリシャ語表記「Χριστός（クリストス）」の最初の文字がΧであることから、古くからキリスト教文書ではΧをChristの省略記号として用いてきました。

このΧ（キリスト）に「mas（ミサ、礼拝）」を組み合わせたものがXmasであり、意味としてはChristmasと完全に同じです。そのため、Xmasは決して「キリストを省略している失礼な表現」ではなく、むしろ歴史的には正式な略記の一つとされています。現代では、広告やカジュアルな文章、SNSなどで文字数を減らす目的で使われることが多く、親しみやすい表現として定着しています。

次回の難解略語もお楽しみに！

