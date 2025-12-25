演歌歌手の伍代夏子（64）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の杉良太郎（81）との26回目の結婚記念日を報告した。

「今日はワタクシ達の26回目の結婚記念日」と結婚記念日を報告。「ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです。お気に入りのお店で差しつ差されつ」と酒の徳利（とっくり）の絵文字を添えて夫婦でのお出かけショットを披露した。

「たまにはゆっくりしようね…といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ」と愛犬たちが気になって仕方ない様子。「運ばれてくるお料理をソッコーで平らげ、お店のご厚意のケーキのローソクをソッコーで吹き消し、ソッコー帰宅のふたりでした りく、そら、ただいま〜」とつづった。

ハッシュタグでも「#結婚記念日」「#西麻布大嶋」「#グジの蕪蒸し」「#揚げ海老芋のフグの白子餡」「#お魚中心のメニュー」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「26回目の結婚記念日おめでとうございます」「素敵なご夫婦」「素敵な写真」「素敵なツーショットですね」などのコメントが寄せられている。