本革内装と充実装備に注目！

ホンダの人気コンパクトカー「フィット」の最上級モデル「フィットLUXE（リュクス）」が高級感あふれる仕様で話題となっています。

価格は230万円台からと一般的なコンパクトカーよりも高めですが、その装備内容や質感は価格以上の価値を提供しています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「フィット“LUXE”」です！ 画像で見る（30枚以上）

豪華なブラウンレザー内装と優れた燃費性能を両立させた、このモデルはどのような魅力を持っているのでしょうか。

コンパクトカーといえば、手頃な価格や維持のしやすさ、取り回しの良さが魅力的なクラスですが、近年は上級モデルのような高級感を持つモデルも増えてきています。ホンダ「フィット LUXE」はまさにそのような「小さな高級車」と呼べる一台です。

現行のフィットは2020年2月に発売された4代目モデルで、欧州車風のカジュアルなデザインが特徴です。2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」の採用により走行性能と燃費性能の両立を図り、先進運転支援システム「ホンダセンシング」による安全性の向上も実現しています。

2022年10月のマイナーチェンジではガソリンエンジンが1.3リッターから1.5リッターへと排気量アップし、パワー向上が図られました。E：HEV車も出力がアップし、性能が向上しています。燃費性能（WLTCモード）はガソリンモデルで18.7km／L、e：HEVモデルでは30.2km／Lと優れた数値を実現しています。

さらに、渋滞アシストや急アクセル抑制機能などホンダセンシングの機能も強化され、内外装デザインもアップデートされました。

2024年9月の改良では、全グレードでスマートキーでの施錠・解錠に連動してドアミラーを自動で格納・展開するオートリトラミラーや全席オートパワーウィンドウ、助手席シートバックポケット、ラゲッジルームランプなどの装備が追加され、利便性が向上しています。

ボディサイズは全長3995〜4095mm×全幅1695〜1725mm×全高1515〜1570mm、ホイールベースは2530mmとコンパクトなサイズながら、室内は広々としています。

フィットの現在のラインナップは、内外装のコーディネーションによって、シンプルな「BASIC」、モダンな「HOME」、スポーティな「RS」、アウトドア志向の「CROSSTAR」、そして高級感溢れるLUXEの5つのバリエーションが用意されています。なお、以前あったスポーティな「NESS」グレードはRSの追加設定にともない廃止されています。

中でもLUXEは、コンパクトカークラスの枠を超えた「小さな高級車」と表現できるほど、豪華な仕立てが特徴です。エクステリアにはLUXE専用のプラチナ調メッキ加飾がフロントバンパーやサイド、テールゲートに施され、特別感を演出しています。また、エレガントなダブルスポークデザインの専用16インチホイールが装着され、全体的にラグジュアリーな雰囲気を醸し出しています。

インテリアはエクステリア以上に贅沢な仕上がりで、他のグレードと異なり、唯一、本革シートが標準装備されています。前席やステアリングにはヒーターが備わり、リアシートにもアームレストが追加されるなど、優れた快適性を実現しています。

さらに注目すべきは、オプションで用意されるベージュ系カラー「ライトブラウン」（4万4000円）を選択した場合のインテリアです。このオプションでは、シート本体だけでなく、メーターパネルや助手席アッパー、オーディオ周辺などインパネの上部、さらにはドアトリム（フロントのみ）やセンターコンソールもライトブラウンに統一されます。これによりインテリア全体のイメージが大きく変わり、本革の質感がより強調されます。

シートデザインもブラックのパイピングで縁取られ、背面と座面部分にはキルティングとパーフォレーション（穴あけ加工）が施され、上級クラスの高級車のようなラグジュアリー感を演出しています。

フィットLUXEの価格（消費税込）はガソリンモデルが237万500円から257万8400円（4WD）、e：HEVモデルが271万9200円から292万9300円（4WD）となっています。中間グレードのHOMEと比較すると30万円程度高くなりますが、装備内容や質感を考えれば十分な価値があると言えるでしょう。

コンパクトサイズでありながら高級感あふれる内外装と、ガソリンモデルとe：HEVモデルを選べる多様性、そして優れた燃費性能を兼ね備えたフィット LUXEは、都市部での使い勝手の良さを求めながらも上質な移動空間を望むユーザーにとって、理想的な選択肢となるのではないでしょうか。