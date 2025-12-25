アフリカ選手権1次リーグのスーダン戦でゴールを喜ぶアルジェリアのイブラヒム・マザ＝24日、ラバト（AP＝共同）

サッカーのアフリカ選手権は24日、モロッコのラバトなどで行われ、1次リーグE組でアルジェリアがスーダンに3―0で快勝し、白星発進した。F組のコートジボワールはモザンビークに1―0で競り勝った。（共同）