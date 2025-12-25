ニューストップ > スポーツニュース > アルジェリアが白星発進 サッカーのアフリカ選手権 アルジェリアが白星発進 サッカーのアフリカ選手権 アルジェリアが白星発進 サッカーのアフリカ選手権 2025年12月25日 9時13分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ アフリカ選手権1次リーグのスーダン戦でゴールを喜ぶアルジェリアのイブラヒム・マザ＝24日、ラバト（AP＝共同） サッカーのアフリカ選手権は24日、モロッコのラバトなどで行われ、1次リーグE組でアルジェリアがスーダンに3―0で快勝し、白星発進した。F組のコートジボワールはモザンビークに1―0で競り勝った。（共同） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「どんどん綺麗になっていく」美女サッカー選手の「めりくり」私服ショットに反響「めっちゃ綺麗です」「すごくエレガントな雰囲気」 「ああ〜！」人気女子プロレスラーがズブ濡れに SASUKE挑戦も難関プリズムシーソーに無念の落水 ファン反響「唯一無二の運動神経をもってしても」「いつみてもお美しい」 66歳でエージシュート達成 生涯現役貫いたジャンボ尾崎さん 矜持を貫いた人生