Amazonにて、プレイステーション 5版FPS「Battlefield 6（バトルフィールド6） ファントムエディション」のAmazon限定版が特別価格で販売されている。セール価格は34%オフの9,114円。

「バトルフィールド6」は、混沌の縁に立つ2027年の世界を舞台に戦闘するFPS。シリーズ最新作となる本作では、キャンペーンモードが復活している。キャンペーンでは、ジブラルタルの海岸を襲撃する諸兵科連合作戦に加わり、ブルックリンの通りで激しい銃撃戦を繰り広げ、敵陣地にヘリコプター降下するなど、現代的な軍事スリラーを楽しめる。

今回対象となる本商品には、ゲーム本編に加えて「Battlefield Proトークン」、「ファントムXPブーストセット」、「ファントムパック」が付属するほか、Amazon限定のオリジナルBOXと記念カードが付いている。

Amazon限定「オリジナルBOX」&「記念カード」

【「Battlefield 6 ファントムエディション」同梱物】

・Battlefield Proトークン

初プレイのシーズンで引き換え可能なトークン1個

シーズンのバトルパス、25グレードのスキップ、限定報酬などが含まれる

・ファントムXPブーストセット

キャリアXPブースト（60分）

ハードウェアXPブースト（60分）

キャリアXPブースト（30分）

ハードウェアXPブースト（30分）

・ファントムパック

ソルジャーユニフォーム4種：クロスボーン、ミラージュ、スペクター、レイス

格闘武器スキン「グリマー」

M433武器パッケージ「シュラウデッド」

M20120 ESR武器パッケージ「ドロップシャドウ」

M1A2 SEPv3ビークルスキン「キメラ」

武器ステッカー「デスズ・ヘッド」

武器チャーム「クリプティック」

ドッグタグ「工作員」

【「Battlefield 6」公式発表トレーラー】

(C) 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.