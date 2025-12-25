【PS5版「Battlefield 6（バトルフィールド6） ファントムエディション」Amazon限定版】 発売日：10月11日 価格：13,900円 セール価格：9,114円

　Amazonにて、プレイステーション 5版FPS「Battlefield 6（バトルフィールド6） ファントムエディション」のAmazon限定版が特別価格で販売されている。セール価格は34%オフの9,114円。

　「バトルフィールド6」は、混沌の縁に立つ2027年の世界を舞台に戦闘するFPS。シリーズ最新作となる本作では、キャンペーンモードが復活している。キャンペーンでは、ジブラルタルの海岸を襲撃する諸兵科連合作戦に加わり、ブルックリンの通りで激しい銃撃戦を繰り広げ、敵陣地にヘリコプター降下するなど、現代的な軍事スリラーを楽しめる。

　今回対象となる本商品には、ゲーム本編に加えて「Battlefield Proトークン」、「ファントムXPブーストセット」、「ファントムパック」が付属するほか、Amazon限定のオリジナルBOXと記念カードが付いている。

Amazon限定「オリジナルBOX」&「記念カード」

【「Battlefield 6 ファントムエディション」同梱物】
・Battlefield Proトークン
　初プレイのシーズンで引き換え可能なトークン1個
　シーズンのバトルパス、25グレードのスキップ、限定報酬などが含まれる

・ファントムXPブーストセット
　キャリアXPブースト（60分）
　ハードウェアXPブースト（60分）
　キャリアXPブースト（30分）
　ハードウェアXPブースト（30分）

・ファントムパック
　ソルジャーユニフォーム4種：クロスボーン、ミラージュ、スペクター、レイス
　格闘武器スキン「グリマー」
　M433武器パッケージ「シュラウデッド」
　M20120 ESR武器パッケージ「ドロップシャドウ」
　M1A2 SEPv3ビークルスキン「キメラ」
　武器ステッカー「デスズ・ヘッド」
　武器チャーム「クリプティック」
　ドッグタグ「工作員」

【「Battlefield 6」公式発表トレーラー】

(C) 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.