日本経済指標【対外・対内証券投資】
対外・対内証券投資（12/13 - 12/19）08:50
結果 1030.0億円
予想 N/A 前回 3558.0億円（3564.0億円から修正）（対外証券投資-中長期ネット)
結果 -2045.0億円
予想 N/A 前回 -792.0億円（対外証券投資-株式ネット)
結果 -462.0億円
予想 N/A 前回 14065.0億円（14075.0億円から修正）（対内証券投資-中長期ネット)
結果 -12348.0億円
予想 N/A 前回 2142.0億円（5283.0億円から修正）（対内証券投資-株式ネット)
