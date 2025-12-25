対外・対内証券投資（12/13 - 12/19）08:50
結果　1030.0億円
予想　N/A　前回　3558.0億円（3564.0億円から修正）（対外証券投資-中長期ネット)
結果　-2045.0億円
予想　N/A　前回　-792.0億円（対外証券投資-株式ネット)
結果　-462.0億円
予想　N/A　前回　14065.0億円（14075.0億円から修正）（対内証券投資-中長期ネット)
結果　-12348.0億円
予想　N/A　前回　2142.0億円（5283.0億円から修正）（対内証券投資-株式ネット)