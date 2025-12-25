¶¶²¼Å°»á¡¡»Ä¹â20Ãû±ßÄ¶¤Î¡È¹ñ¤Î´ð¶â¡É¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¹ñ¸ËÊä½õ¶â¤ÇÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¹ñ¤Î´ð¶â¡×¤Î2023Ç¯ÅÙËö¤Î»Ä¹â¤¬·×Ìó20Ãû4157²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬²ñ·×¸¡ºº±¡¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Îµð³Û·×¾å¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢19Ç¯ÅÙËöÈæ¤ÇÌó5ÇÜ¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¡£¸¡ºº±¡¤ÏÉÔÍ×¤ÊÀÑ¤ßÁý¤·¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¼ÂÂÖ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢µ¬ÌÏ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä»ÈÍÑ¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î¹ñ¸ËÊÖÇ¼¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Î´ð¶â»Ä¹â¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆâÌõ¤ÏÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ä¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ê¤É¤¬191´ð¶â¤Î·×Ìó18Ãû7969²¯±ß¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï63´ð¶â¤Î·×Ìó1Ãû6188²¯±ß¡£´ð¶â¤Ï±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡ÖÌµÂÌ¤Î²¹¾²¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÊºÐ½Ð¤Ê¤É¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÃ´Åö¼¼¤ò11·î¤Ë¿·Àß¤·¤¿¤¬¡¢ÁáµÞ¤Ê±¿ÍÑ¤Î¸·³Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡Ø¹ñ¤Î´ð¶â¡Ù»Ä¹â20Ãû±ß¤ËËÄÄ¥¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¡ØÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ë¤è¤ëÃù¶â¡Ù¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀº»»¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ÎÃù¶â¤ò²¿¸Îµö¤¹¡©¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë´Å¤¤¤À¤±¡£¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤ò¶«¤ÖÍ¿ÅÞ°Ý¿·¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£