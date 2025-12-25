『日本懐かしアナログゲーム大全』（辰巳出版）が12月23日に発売される。

『日本懐かしアナログゲーム大全』往年の名作・珍作アナログゲームが満載の一冊。昭和から90年代頃までに発売された“アナログゲーム”の中から、『アスレチックランドゲーム』などハラハラドキドキの「玉転がしゲーム」をはじめ、野球やサッカー、ホッケー、ボウリングほか多種多様なスポーツ系ゲーム、『ポカポンゲーム』といった一対一で白熱する対戦系ゲームの数々、さらには『ポケットメイト』や『ウォーターゲーム』シリーズまで……昭和を中心とした名作・珍作アナログゲームを、豊富な写真とともにジャンル別に多数紹介されている。

■CONTENTS・巻頭特集2大玉転がしゲーム 『アスレチックランドゲーム』『大迷路』・スポーツ系の王道ゲーム①・シンプル・小型系の玉転がしゲーム・玩具・パズル・対戦系の王道ゲーム・個性派・多重構造系の玉転がしゲーム・特集『ポケットメイト』・スポーツ系の王道ゲーム②・巻末特集『思い出商店』へようこそ！ 『思い出商店』ができるまで あとがきに代えて・広告ギャラリー

■著者プロフィール思い出商店1979年東京都生まれ。デザイン事務所、広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターとして16年間勤務後、東村山市への移住を機に、地元の映像美術の会社で、特撮に用いるミニチュアや展示用造形物の製作に携わっている。2016年より「思い出商店」として、趣味で集めた昭和レトロなアナログゲームを中心に紹介するYouTubeチャンネル『思い出商店』を運営。登録者数は現在22.3万人と人気。2025年10月、数多くの10円ゲームなどを満喫できるレトロ遊技場『思い出商店』を東京都東村山市にオープンした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）