きょう東証グロース市場に新規上場したリブ・コンサルティング<480A.T>は、公開価格と同じ１０００円カイ気配でスタートした。



同社は、総合経営コンサルティング業務やＤＸコンサルティング業務を提供するコンサルティングファーム。ベンチャー企業から中堅・中小企業、大企業まで幅広い顧客基盤を有しているほか、現場主義に徹して支援成果の創出にこだわるハンズオン支援を強みとしている。また、人材事業や営業代行、ベンチャー投資などの周辺事業も手掛けている。公募株式数１３０万株、売出株式数３５万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２４万７５００株。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。



出所：MINKABU PRESS