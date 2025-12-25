ＧＥＮＤＡが上値指向鮮明、英ゼナーアセットマネジメントが５％超の大株主浮上

ＧＥＮＤＡ<9166.T>がカイ気配スタートで上値指向を鮮明としている。前週１６日に大陰線を引き年初来安値を更新したが、その後は押し目買いにバランスを立て直す動きをみせ、目先は上向きを維持している２５日移動平均線との下方カイ離を解消する展開に。



英ロンドンを本拠とする投資運用会社で長期運用を主眼に置くゼナーアセットマネジメントが２４日付で提出した大量保有報告書によると、ゼナーによるＧＥＮＤＡ保有株式比率が５．６２％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は、投資一任契約にかかわる顧客資産の運用を主とするが、状況に応じて運営及び資本の効率化に向けた動きを含みとし、経営陣との意見交換や重要提案行為などを行う場合があることに言及している。これを受け、ＧＥＮＤＡの将来的な株式価値向上に向けた思惑が株価を刺激する形となっている。



