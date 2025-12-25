「逆流性食道炎」を発症したら「食事」はどんなことに注意した方がいいかご存知ですか？

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで炎症を引き起こす病気です。胸やけや喉の違和感、呑酸などの症状が現れ、放置すると悪化することもあります。

本記事では以下の点を中心にご紹介します。

逆流性食道炎の治療法など

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

逆流性食道炎の治療法

逆流性食道炎になった場合、食事ではどのようなことに気をつけるとよいですか？

逆流性食道炎の食事では、消化によい食品を選び、胃酸の分泌を抑えることが重要です。

主菜には脂の少ない鶏ささみや白身魚、豆腐を使い、調理法は煮る・蒸す・ゆでるなど油を控えた方法を選びましょう。

キャベツやレタス、ブロッコリーに含まれるビタミンU（キャベジン）は胃酸の分泌を抑えるため、積極的に摂ることがおすすめです。

一方で、香辛料の多い料理、高脂肪食、甘いもの、酸味の強い食品は胃酸分泌を促進するため避けるべきです。

また、麺類は空気を飲み込みやすいため控えめにし、早食いを避けてよく噛むことで胃への負担を軽減できます。

さらに、食後2～3時間は横にならず、腹八分目を心がけることが症状の悪化を防ぐポイントです。

逆流性食道炎の薬物療法について教えてください

逆流性食道炎の治療では、胃酸の分泌を抑える薬の服用が基本となります。

主にプロトンポンプ阻害薬（PPI）やH2ブロッカーが処方され、これらは胃酸の分泌を抑え、食道粘膜の炎症の改善を目指します。特にPPIは効果が期待でき、症状が改善する患者さんが多いとされていますが、服薬を中断すると再発しやすいため、医師の指示に従い継続的に服用することが重要です。

また、胃の働きを助ける消化管運動機能改善薬や、ストレスの影響を軽減する抗不安薬や漢方薬が補助的に使用されることもあります。

症状がPPIに反応しない場合は、PPI抵抗性胃食道逆流症と診断され、追加の治療が検討されます。

適切な薬を継続することで、症状の緩和と再発防止が期待できます。

逆流性食道炎の手術療法について教えてください

逆流性食道炎の治療では、まず薬物療法や生活習慣の改善が基本となります。しかし、これらの対策を行っても症状が改善しない場合や、食道の狭窄や出血が繰り返される場合には、手術が検討されます。

手術の目的は、逆流を防ぎ、症状を改善し、生活の質（QOL）を向上させることです。特に、内科的治療で効果が不十分な場合や、バレット食道・食道狭窄・食道裂孔ヘルニアがある場合には、手術が適応される可能性があります。

代表的な手術法には、胃の上部を食道に巻き付けて逆流を防ぐ腹腔鏡下噴門形成術があります。ただし、手術には入院や合併症のリスクも伴うため、医師と相談し慎重に検討することが重要です。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

逆流性食道炎は、食生活や生活習慣の見直しで症状を和らげることができます。消化によい食事を心がけ、食べ過ぎや刺激の強い食べ物を避けることが大切です。

また、就寝前の食事を控え、適度な運動を取り入れることで症状の改善が期待できます。

症状が続く場合は、自己判断せずに受診し、適切な治療を受けましょう。

逆流性食道炎は、食事や生活習慣の改善で症状を軽減できます。適切な食事管理や姿勢の見直し、ストレス対策を意識することが大切です。症状が続く場合は医師に相談し、適切な治療を受けましょう。

