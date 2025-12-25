Image: shutterstock

iPhoneユーザーなら、紛失防止タグの買いはこれ！

頭ひとつ抜け出している「AirTag」

忘れ物、落としもの、あるいは盗難に遭ったモノ。いまどこにあるのか、居場所の手がかりを拾ってくれるのが紛失防止タグです。 いろんなメーカーから出ていますが、発見力という意味で強いのがアップルの「AirTag」。理由はシンプル。AirTagは世界中のAppleデバイスが参加する「探す」ネットワークを使えるからです。

「なんで正確な場所がわかるの？」と不思議に思う人もいるはず。ここがAirTagの賢いところで、AirTag自身はGPSを積んでいません。代わりにBluetoothで「Help！近くにいるよ！」という信号を発し、近くを通ったiPhoneなどがそれを検知すると、そのiPhoneの現在地を手がかりにして位置情報を中継します。

つまり、持ち主はiPhoneの「探す」アプリからAirTagのだいたいの居場所を掴めます。その情報をもとに現地までいくと、自分のAirTagの大体の方向と距離がわかる機能もあるのが凄いところ。

Image: 編集部

詳しくは 『GIZMODO テック秘伝の書』をチェックしてくださいね。

ところで、GPSを用いたトラッカーはAirTagとは別カテゴリの製品です。そのあたりの違いや使い分けの注意点についても本書で紹介していますので、ぜひ読んでみて。

Source: GIZMODO テック秘伝の書