強い発見力を誇るAirTag。世界中のiPhoneユーザーを味方にできるんです
iPhoneユーザーなら、紛失防止タグの買いはこれ！
頭ひとつ抜け出している「AirTag」
忘れ物、落としもの、あるいは盗難に遭ったモノ。いまどこにあるのか、居場所の手がかりを拾ってくれるのが紛失防止タグです。 いろんなメーカーから出ていますが、発見力という意味で強いのがアップルの「AirTag」。理由はシンプル。AirTagは世界中のAppleデバイスが参加する「探す」ネットワークを使えるからです。
「なんで正確な場所がわかるの？」と不思議に思う人もいるはず。ここがAirTagの賢いところで、AirTag自身はGPSを積んでいません。代わりにBluetoothで「Help！近くにいるよ！」という信号を発し、近くを通ったiPhoneなどがそれを検知すると、そのiPhoneの現在地を手がかりにして位置情報を中継します。
つまり、持ち主はiPhoneの「探す」アプリからAirTagのだいたいの居場所を掴めます。その情報をもとに現地までいくと、自分のAirTagの大体の方向と距離がわかる機能もあるのが凄いところ。
