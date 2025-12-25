¡Ö¸ÉÆÈ¤ÊÆüËÜÃË»ù¤Î³§¤µ¤ó¡×¡¡Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤ËÇú¾Ð¡Ö¤µ¤¹¤¬²¶Ã£¤Î¡×¡Ö¸«½¬¤ª¤¦¡×
¡ÖÆüËÜÃË»ù¤¿¤ë¤â¤Î¡¡Xmas¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ä¤í¡Ê5Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¡Ë¡×
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥à¤Ç´é¤òÏÄ¤á¤Ê¤¬¤é¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤à¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÄÌ¾ï±¿Å¾¡×¡ÖÎ®ÀÐ²¶Ã£¤ÎÆ£Ï²¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¡È¹¥´¶¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´À¤¬¤·¤¿¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Ï²¤Ï¡ÖÆüËÜÃË»ù¤¿¤ë¤â¤Î¡¡Xmas¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ä¤í¡Ê5Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊ©¶µ¡¢¿ÀÆ»·Ï¤¬95¡ó¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Xmas¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ£Ï²¤¬À»Ìë¤Ë¶Ú¥È¥ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤â¡ÖÆüËÜÃË»ù¤¿¤ë¤â¤ÎXmas¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ä¤í¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òºÜ¤»¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î24Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÆ£Ï²¤Î°§»¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£31ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤ÊÆüËÜÃË»ù¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤â1Æü¡¢¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÌóÂ«¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Î¡È¹±Îã¹Ô»ö¡É¤Ë¡ÖÆ£Ï²¿®Íê¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¡×¡ÖÆ£Ï²¤Þ¤¿¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿¡×¡Öº£Ç¯¤â¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ£Ï²¸«½¬¤ª¤¦¤è¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ£Ï²¸«½¬¤ª¤¦¤è¡×¡ÖÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë