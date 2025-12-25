次々と新たな疑惑が...東京女子医大の元理事長転落の”女帝”を待ち受ける巨額の損害賠償請求訴訟

訴状に記された「東京拘置所」の文字

新校舎建設工事を巡り、約２億8700万円を不正に支出した背任容疑で、今年１月に逮捕、２月に起訴された、東京女子医科大学（東京都新宿区）元理事長の岩本絹子被告（78＝逮捕時）。

かつて強権的な運営で知られた同被告に対し、大学側が８月、約２億4300万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起している。

フライデーデジタルが入手した訴状等の裁判資料からは”女帝”の転落が如実にわかる。かつては自らが大学の代表として、批判的な卒業生らを名誉毀損で訴えていた岩本被告。しかし、逮捕された今は逆に大学側から提訴され、理事長時代に行っていた不可解な資金操作の実態を追及される側へと、その立場は一変したのである。

’25年８月12日、東京地裁に提起された損害賠償請求訴訟。原告は学校法人東京女子医科大学、そして被告は元理事長の岩本氏である。

そして訴状には岩本被告の住所がこう記されている。

〈葛飾区小菅１丁目35番１号 東京拘置所〉

〈なお、現在、被告は、背任の容疑で起訴され、東京拘置所に拘留中である〉

岩本被告は現在、大学の新校舎建設工事などを巡る背任の疑いで東京拘置所に勾留されている。今回の民事訴訟は、この刑事事件とは別に、大学側が岩本被告に対し、過去の不正な資金支出による損害の補填を求めたもの。請求額は、２億4320万3181円にのぼる。

なぜ、逮捕から半年以上が経過したこのタイミングでの提訴となったのか。フライデーデジタルの取材に対し、東京女子医大広報は次のように回答した。

「逮捕・起訴に伴って押収されていた資料の一部が還付されたことから、それを踏まえて、訴訟提起の是非に関する検討を経て提訴に至りました」

警察によって押収されていた「動かぬ証拠」が大学側の手に戻ったことで、満を持しての提訴となった形だ。

背任逮捕以前に、報じられていた数々の”疑惑”

大学から巨額の損害賠償を請求されるに至った岩本被告だが、理事長在任中には、逆に自ら原告となり、批判者を法廷で”黙らせよう”とした過去がある。

「’23年、大学の現状を憂慮した同窓会組織『至誠会』のメンバーが会員向けに、岩本氏が理事長時代に”疑惑を持たれた”さまざまな報道記事の見出しをまとめた文書を送付しました。しかし、岩本氏はこの動きを許さなかった。大学の代表者として『名誉毀損』を理由にメンバーを提訴。1100万円という高額な損害賠償を請求し、法廷闘争へと持ち込んだのです。これは、批判的な声を封じ込めようとする、いわゆる『スラップ訴訟』（口封じ訴訟）と見られても仕方のない訴訟でした」（大学関係者）

ただ、岩本被告によるこの裁判は、’24年１月、岩本被告側の全面敗訴で終わっている。東京地裁は判決文で、大学運営に関する批判や報道の共有は「公益目的」であると認定した。

〈被告（編集部註：同窓会メンバー）らが本件書面を送付した目的は、（中略）原告が本件各報道の内容足る事実についての説明を十分にしていないことなどの問題点を指摘した上で、（中略）当該問題の解決に向けて活動することへの賛同を呼びかけることにあったと認められるから、専ら公益を図ることにあったというべきである〉（判決文より）

このように裁判所は、メンバーらの活動には”大学側が報道内容について十分な説明責任を果たしていない”という正当な動機があったと認定したのだ。

そして逮捕後、攻守は完全に逆転する。新体制となった大学側が原告となり、かつてのトップである岩本被告を相手取り、損害賠償を求めたのである。

その訴状によると、争点となっているのは、岩本被告の側近であった元職員２名に対する給与支払いの正当性だ。側近らは、岩本被告が個人的に経営する医院や法人、さらには同窓会「至誠会」の職員も兼務しており、大学業務に専念できる状況ではなかったとされる。それでも、岩本被告は側近らを大学の要職に就け、実態に見合わない規定外の報酬を支払わせていたという。訴状では、岩本被告は側近２人が業務に専念できる状況になかったことを認識していたにもかかわらず、

〈役職に相当する職員（正職員）に対して支払われる給与の額を大幅に上回る対価を定める（中略）各契約の締結を主導し、原告をして過大な費用を支出させた〉

としている。

ここで大学側が法的根拠として厳しく追及しているのが、学校法人の理事に課せられた「善管注意義務」および「忠実義務」への違反である。大学側が提出した訴状には、岩本被告が理事としての職責に背き、大学に損害を与えたとする法的根拠を次のように明確に断じている。

〈原告（編集部註：東京女子医大）の理事であった被告（編集部註：岩本氏）が、原告に対する善管注意義務（中略）及び忠実義務に違反して、（中略）原告に損害を生ぜしめた責任を問うものである〉

つまり、大学の財産を守るべきトップでありながら、それを無視し、特定の側近を潤すために大学に損害を与えた、と主張しているのである。そして、大学側の証拠資料には、本来の給与上限が約55万円であるのに対し、’18年１月から’20年１月にかけて月額150万円が側近の１人に支払われていることなど、規定外の支払いが子細に記されており、本来支払う必要のなかった「不正支出」の総額は２人で合計１億3954万3700円としている。

当時、東京女子医大の財政状況は非常に厳しく、職員に対する賞与の減額や昇給の中止等を含む人件費の削減が頻繁に行われていた。訴状では、現場の医療従事者に痛みを強いる一方で、側近には法外な支出を続けていた岩本被告の責任を追及している。

刑事事件の行方とさらなる訴訟の可能性

〈「新型コロナウイルスに起因するこれまでに経験したことがない未曾有の収支悪化」を理由に、全職員に対する賞与の不支給を一旦決定したが、その後、政府の第２次補正予算によって、新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し困窮している医療機関が、福祉医療機構から無担保かつ低金利等の条件で緊急融資を受けられるようになったことを受け、ようやく例年よりも大幅に低い水準である本給の一か月分の賞与を支給したという事情がある。

もとより、被告はこれらの事情も認識・把握していた。

（中略）にもかかわらず、被告は（中略）原告に（中略）金１億3954万3700円の損害を被らせたものである〉

さらに今回の訴訟で注目すべきは、不正の全容解明のために設置された「第三者委員会」の調査費用についても、損害賠償として請求されている点だ。

岩本被告の背任容疑で警視庁による強制捜査が入ったことで、大学側は弁護士らによる徹底的な調査を余儀なくされた。訴状によると、その調査費用は総額で約３億6000万円にも及んだという。大学側は、この巨額の出費も「被告の忠実義務違反を端緒」として発生した損害であると主張。保険金で補填された分などを差し引いた約１億365万9481円についても、原因を作った岩本被告が負担すべきだとして支払いを求めているのである。

今回、大学側が請求している約２億4300万円は、あくまで側近への人件費の法外な支払い分と、第三者委員会の調査費用の一部である。しかし、岩本被告を待ち受ける「法とカネ」の追及はこれだけではない。

大学広報はフライデーデジタルの取材に対し、岩本被告に対して「別の訴訟」も起こしていることを明らかにした。

「コンサルティング業務委託名目で支出した合計972万円について、令和７年８月12日、その支払先及び岩本元理事長に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しております」

約２億4300万円の訴訟に加え、使途不明なコンサル費など、大学側は矢継ぎ早に法的措置を講じているのだ。

さらに、岩本被告が逮捕・起訴された刑事事件の容疑事実は、新校舎建設などを巡る背任行為であり、こちらの被害額も巨額にのぼるとみられる。調査報告書では、数十億円規模の工事発注に際し、１億円以上が岩本被告に近い関係者に還流された疑義が指摘されている。

この件に関する損害賠償請求について、大学側は「現時点では未定」と回答したが、同報告書には、

〈こうしたE氏（編集部註：岩本被告に近い関係者）の工事費等の還流について、岩本氏の当委員会のヒアリングにおいて「知らなかった。」旨述べるものの、E氏は岩本氏に重用されていた経営統括部幹部であり（中略）仮に岩本氏が知らなかったとしても、経営統括理事であった岩本氏には重大な管理責任が認められる〉

と書かれている。また、訴状でも、

〈調査報告書（中略）では、本件訴訟の対象である行為を含む不正が疑われる行為が多数報告されている〉

と言及されており、刑事事件の審理状況次第では、追加提訴の可能性も十分に考えられる。

これらの訴訟について、岩本被告の弁護士事務所にコメントを求めたが、期日までに回答は得られなかった。

かつて自身の意に沿わない者を訴訟で牽制した元理事長。調査報告書で「岩本一強」と名指しされ、大学内で絶対的な権力を誇った女帝。支払う代償は限りなく重いものになるかもしれない。

取材・文：酒井晋介