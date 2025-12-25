福山雅治“大泉洋が予約した寿司屋に行けないかも…”な時に放ったひと言
俳優の福山雅治（56歳）が、12月22日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番笑ったこと”を語った。
福山はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番笑ったこと”を聞かれた福山は「『ラッキーピエロ』（北海道のハンバーガーショップ）でロケがあって、その後 お寿司屋さんに行こうかっていう話をしてたんですけど、スケジュールがうんぬんみたいな話になったとき…」と、スケジュールの都合で大泉洋が予約した寿司店に行けないかもしれない事態になったという。
そこで福山は「やっぱり洋ちゃんがね、押さえてくれてるから。『どうしても行きたいよ、ここ。お寿司に行くスケジュールしないとダメだよ！このスケジュール、譲れないよ…“羽生譲れないよ”』って話をしてたんですよ、僕が。結構大きな声でそれを」と、まさかのダジャレを言っていたそうで、大泉は「言ってましたね（笑）」と笑う。
ただ、「全然笑ってないんですよ」と、周りの反応は良くなかったそうで、「『お寿司譲れないよ』っていうのを、全く（共演の）寛一郎くんも笑ってないんですよ。『聞こえてないのかな？』と思って、もう寛一郎くんの方を向いて『このスケジュール、絶対譲れないから。譲れないよ。ねぇ、寛一郎くん！ 羽生譲れないよね？』って聞いたら、寛一郎くんが『はい…』って（笑）」と話し、大泉は「まあそうでしょうね。そうだと思いますよ。『はい』としか言いようがないですし。なんで突然『羽生結弦』が出てきたのかなって思うだけで。僕は面白かったですけどね」と語った。
