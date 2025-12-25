明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“銀二郎”寛一郎からプロポーズを受ける
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サンポ、シマショウカ。」（第65回）が12月26日に放送される。
【写真】銀二郎（寛一郎）は松野家全員を養うと宣言
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第65回あらすじ
月照寺の帰り、トキは銀二郎（寛一郎）からプロポーズを受ける。そこで銀二郎は松野家みんなを養うと宣言する。
一方、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を自宅に招いていた。そこでイライザは、日本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかとヘブンを誘う。
その夜、トキは銀二郎を花田旅館へ送ると、同じくイライザを送りに来たヘブンと顔を合わせる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
