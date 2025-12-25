Áá¸«Í¥¡¡»äÉþ¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÆ±´ü¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤È¤Î»×¤ï¤Ì¶öÁ³¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Äµ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±´ü¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤È¤Î»×¤ï¤Ì¶öÁ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¾¾ËÜ°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾ËÜ¤È»äÉþ¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È2¿Í¤È¤â¾å²¼¥±¥¤¥¿¥Þ¥ë¥ä¥Þ¡Ê´Ý»³·ÉÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤È¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¡¢µ¤¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#¥³¡¼¥Æ¥£¥Í¡¼¥È¡×¡Ö#¤ªÂ·¤¤¡×¡Ö#µ¤¤¬¹ç¤¦¡×¡Ö#keitamaruyama¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£