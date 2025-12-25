5ºÐ¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈý¤Ã¤Æ¡©¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¼ã¸«¤¨¤Î²«¶â¥ë¡¼¥ë
¡Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡Ö¹õÌÜ¤Î³°Â¦¡×¤¬´ðËÜ
Èý»³¤¬³°Â¦¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡¦¤¤Ä¤¤¡¦Ï·¤±¸«¤¨¡×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¹õÌÜ¤Î³°Â¦¡ÁÌÜ¿¬¤Î´Ö¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê»³¤òºî¤ë¤È
¡¦²º¤ä¤«
¡¦¼ã¡¹¤·¤¤
¡¦½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤¬°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý»³¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¡×¤è¤ê¡Ö¹â¤µ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤À¤é¤«¤ÊµÖ¤òºî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤¬¡ý
¢ ÂÀ¤µ¤Ï¡ÖºÙ¤¹¤®¤Ê¤¤¡×
ºÙÈý¤Ï´é¤Ë±Æ¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Ï·¤±´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼ã¸«¤¨Èý¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢ ÌÜ¤Î½ÄÉý¤Î1/2¡Á2/3¤¯¤é¤¤¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¹¡£
Èý¤ËÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È
¡¦ÌÜ¸µ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë
¡¦È©¤Î¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦¥á¥¤¥¯¤¬¾åÉÊ¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÀ¤¯¤·¤¹¤®¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÀÈý¤Ï20Âå¤ÎÊý¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢30Âå°Ê¹ß¤Ï¡ÖÅ¬ÅÙ¤ÊÂÀ¤µ¡×¤¬1ÈÖ¾åÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
£ Èý¿¬¤Ï¡Ö²¼¤²¤Ê¤¤¡×¤¬¼ã¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È
Èý¿¬¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÏ·¤±¸«¤¨Í×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²¼¤¬¤ë
¡¦ºÙ¤¯¾Ã¤¨¤ë
¡¦Ä¹¤¹¤®¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Ï°ìµ¤¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈý¿¬¤Î²«¶â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¦Èý¿¬¤ÏÈýÆ¬¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±¹â¤¤°ÌÃÖ
¡¦Ä¹¤µ¤Ï¡Ö¾®É¡¡ÁÌÜ¿¬¤Î±äÄ¹Àþ¡×¤¬´ðËÜ
¡¦ºÙ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±Æ¤òºî¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£Èý¿¬¤òÉÁ¤¯»þ¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿§¤Ï¡ÖÈ±¤è¤ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¯¡×
¼ã¤¯¸«¤»¤ë¤Ê¤é¡¢Ç»¤¹¤®¤ëÈý¤ÏÀäÂÐNG¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¡ÖÈý¥á¥¤¥¯¤À¤±Éâ¤¯¡×¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¯¸«¤»¤ë²«¶â¥«¥é¡¼¤Ï
¡¦ È±¿§¤è¤ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤
¡¦¥°¥ì¡¼·Ïor¥ª¥ê¡¼¥Ö·Ï¤ò¾¯¤·º®¤¼¤ë
¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë30¡Á40Âå¤Ï¡¢ÀÖ¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤è¤ê¥°¥ì¡¼·Ï¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¼ã¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª