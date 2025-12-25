1枚入れとくと激変するよ！もう使わないなんて考えられない♡万能な100均シート

お昼にお弁当箱を開けたら、水分が出てしまっていて、ごはんがべちゃべちゃ…。そんなとき、1枚敷くだけで蒸気や余分な水分を受け止めて、時間が経ってもごはんがべたつきにくい魔法のようなシートがダイソーに売っています！余分な水分や油分をシートが吸収してくれるから、本来のおいしさそのままに食べられます。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ごはんがべたつきにくい！お弁当シート（20枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×7cm

内容量：20枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480831497

お弁当派の人におすすめしたい！ダイソーの『ごはんがべたつきにくい！お弁当シート』

朝、しっかり冷ましてからフタをしたはずなのに、お昼に開けてみたらごはんが水分を含んでしまって、べちゃべちゃ…。

お弁当作りではよくある話ですが、せっかく作ったお弁当はなるべくおいしい状態を保ちたいもの。食感も損なうので悩みの種でした。

そんな、ごはんべちゃべちゃ問題を解消してくれたのが、『ごはんがべたつきにくい！お弁当シート』です。

筆者が訪れた店舗では、お弁当グッズ売り場に並んでいました。

フタを開けた瞬間の、あの残念さから解放される！

お弁当箱にごはんを詰めた後、上からかぶせると、ごはんから出る蒸気をシートが吸収してくれます。

シートの光沢がある側の面を食材に触れるようにセットすればOKです。

時間が経ってもごはんが水っぽくなりにくく、食感よく、本来のおいしさそのままに食べられます。1枚入れるだけで全然違いますよ！

おかずの油分などもほどよく吸ってくれるので、わっぱのお弁当箱とも相性◎

冷凍OK・電子レンジOKなのも嬉しいポイント。お弁当箱の素材に合わせて便利に使い分けられます。

使用したシートを取り出してみると、水分を含んでしんなりとした状態。しっかりと役目を果たしているのが分かります。

筆者が普段使っていた類似商品よりも吸水している印象があり、効果を実感できました。

ごはんの上にかぶせるだけでなく、お弁当箱の底に敷く使い方もできます。

光沢面を上にしてお弁当箱の底に敷き、その上におかずやごはんを詰めれば、おかずの汁や油分を受け止めてくれます。お弁当箱の汚れや色移りを抑えたいときに便利です。

お弁当箱全体をカバーするように、箱より少し大きめサイズで敷くと、より効果的です。

今回はダイソーの『ごはんがべたつきにくい！お弁当シート』をご紹介しました。

入れるか入れないかでお弁当の状態が激変するので、1度使うと手放せません！筆者はすっかり定番入りです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。