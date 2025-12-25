NiziU・MAYAによる絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）が12月24日（水）に発売された。

【画像】NiziU・MAYAが初の描き下ろし絵本を発売

『まっしろなちょうちょ』はNiziU・MAYAによる初の描き下ろし絵本。日韓合同オーディション「Nizi Project」で2020年にデビューを果たして以来、NiziUのメンバーとして幅広く活躍を続けるMAYA。本作は、一匹のまっしろなちょうちょ・ナビが「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語を描いた。MAYA自身がNiziUのメンバーとして活動してきた5年間の中で見つけた「ありのままの自分でいい」というメッセージを込めた作品となっている。

東京・大阪の蔦屋書店、軽井沢書店中軽井沢店にて、2026年1月26日（月）からはKADOKAWAの公式オンラインショップ「カドスト」にて、絵本のキャラクターをモチーフにしたオリジナルグッズを数量限定で発売。絵本に登場するキャラクターのアクリルキーホルダーや巾着、クッションなどが販売される。販路別特典も数量限定で発売中だ。

全国の書店でキャンペーンも開催される。KADOKAWAアプリでメッセージ・サイン（複写）入りスマホ待受画像がダウンロードできる。リアル書店で本書を買ったレシートを購入後、1週間以内にKADOKAWAアプリに投稿し、ポイントを使って応募可能だ。レシート対象期間は2025年12月22日～2026年1月31日となる。

■グッズ販売詳細グッズラインナップ・まっしろなちょうちょ アクリルキーホルダー・まっしろなちょうちょ タオルハンカチ・まっしろなちょうちょ 缶バッチセット・まっしろなちょうちょ ミニチュアキャンバス・まっしろなちょうちょ 巾着・まっしろなちょうちょ ポーチ・まっしろなちょうちょ クリアしおりセット・まっしろなちょうちょ ブックカバー・まっしろなちょうちょ クッション

日時：2025/12/24（水）～2026/1/25（日）場所：蔦屋書店東京・大阪２店舗、軽井沢書店中軽井沢店

〈東京〉2025年12月24日（水）～2026年1月6日（火）＠代官山蔦屋書店〈大阪〉2025年12月24日（水）～2026年1月25日（日）＠梅田蔦屋書店〈軽井沢〉2025年12月24日（水）～1月20日（火）＠軽井沢書店中軽井沢店2026/1/26（月）～売り切れ次第終了：カドストでのオンライン販売

■販路別特典Amazon：Amazon.co.jp 限定 描き下ろしステッカー1枚付き楽天ブックス：楽天ブックス限定 描き下ろしステッカー1枚付きセブンネット：セブンネット限定 ステッカー1枚付きタワレコオンライン：タワレコオンライン限定メインキャラクター入りポストカードHMVオンライン：HMVオンライン限定メインキャラクター入りポストカードカドスト：スペシャルボイスメッセージ

■著者プロフィールMAYA：2002年、石川県生まれ。9人組ガールズグループ「NiziU」のメンバー。メインカラーは紫。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）