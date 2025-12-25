廣田龍平による『ネット怪談の民俗学』（早川書房）がミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』とコラボされることが発表された。

【画像】大森時生や三宅香帆のコメント

インターネット上でまことしやかにささやかれる「怪談」がどのように発生・伝播していったのかを丁寧に特定していく『ネット怪談の民俗学』。「都市伝説」の真実にプレイヤーが調査員となって迫る人気ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』がコラボレーション。都市伝説解体センターのセンター長、廻屋渉（めぐりやあゆむ）が、都市伝説の裏に隠された真実を解き明かす場面で行う｢解体｣。作中でも印象的な場面のイラストが全面帯に描かれている。

モキュメンタリーの手法で斬新な作品を生み出し、現代のホラーブームを語るのに欠かせない存在であるテレビ東京プロデューサー・大森時生、ホラー作家・梨に加え、文芸評論家・三宅香帆、岩波新書編集長・中山永基も本書にコメントした。

『ネット怪談の民俗学』廣田龍平（ハヤカワ新書）空前のホラーブーム、その源流がここにある。「きさらぎ駅」「くねくね」「三回見ると死ぬ絵」「ひとりかくれんぼ」「リミナルスペース」など、インターネット上で生まれ、匿名掲示板の住人やＳＮＳユーザーを震え上がらせてきた怪異の数々。本書はそれらネット怪談を「民俗（民間伝承）」の一種としてとらえ、その生態系を描き出す。不特定多数の参加者による「共同構築」、テクノロジーの進歩とともに変容する「オステンション（やってみた）」行為、私たちの世界と断絶した「異世界」への想像力……。恐怖という原始の感情、その最新形がここにある。

『都市伝説解体センター』怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。

（C）Hakababunko／SHUEISHA, SHUEISHA GAMES.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）