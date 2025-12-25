専門店が泣いちゃうよ！いくらなんでもマニアックすぎる…！本物みたいな100均ミニチュア
商品情報
商品名：飾りボタン 2P、ぬい用スキレット
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4580150487181、4900662751011
ぬい活がより捗る！セリアで見つけたミニチュアグッズが可愛すぎ♡
推し活やぬい活、ドル活が捗る、ユニークなグッズが充実しているセリア。
先日お買い物中に、推し活グッズ売場でちょっとマニアックな商品を見つけたので購入してみました！
こちらは『飾りボタン 2P』という商品で、中華包丁やおたまのようなデザインの小さな飾りボタンです。
穴があいているので縫い付けたり、ワイヤーなどを通したりして、ぬいぐるみを可愛くアレンジできます！
ミニチュアサイズなので、撮影用の小物としても使えます。
メッキなのか、塗装なのかわかりませんが、仕上がりがちょっと残念です…。
よく見ると、表面がぷっくりと膨れていて、ぶつぶつしていました。
個体差はあるかもしれませんが、気になる方は避けたほうがいいかもしれません。
スキレットは金属製で本格的！装飾はパーツを組み合わせるのがおすすめ◎
ぬいぐるみの装飾に使える、こちらの『ぬい用スキレット』もおすすめです！
こちらはしっかりとした金属製で、まるで本物のスキレットをそのまま小さくしたかのようなアイテム。
ミニチュアフードの粘土細工の盛り付けなどに使えば、作品のクオリティもグッと上がって見えます。
ぬいぐるみに持たせてみましたが、とっても可愛いです！
同じくセリアの『抱っこパーツ』というものに、ミニチュアを貼り付けて飾り付けています。
おたまのほうはパーツが透けて見えてしまっていますが、まるでぬいぐるみがミニチュアを持っているようなシーンを演出できます。
今回はセリアの『飾りボタン 2P』と『ぬい用スキレット』をご紹介しました。
ぬい活を楽しんでいる方にとってもおすすめです！セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。